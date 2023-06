Pachuť kauzy Rath: Chlubili se miliony, policie je nenašla

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

Ta zpráva poněkud zapadla. Přitom dost dobře ilustruje dýchavičnost české spravedlnosti a rozdílný přístup k trestům pro korupčníky.

Rathovi vrátili peníze zabavené po zatčení, zjistil kolega Radek Nohl v jednom ze soudních dokumentů. Sice jde jen o část sumy, konkrétně o 1,3 milionu korun, ale o zbytek se bývalý politik přetahuje se svým bratrem a na podstatě to nic nemění. Peníze úřady vrátí jeho rodině.

Původně přitom státní zástupce navrhoval, aby Rathovi a spol. uložily soudy propadnutí veškerého majetku. Nebylo by to až tak výjimečné. V minulosti absolutní majetkový trest dostal například korupčník a někdejší šéf Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý.

Nakonec vyšel Rath od soudu jen s třináctimilionovým peněžitým trestem (odnětí svobody nechávám pro potřeby tohoto sloupku stranou), což ústí v poněkud absurdní situaci: Pravomocně uznaný zločinec zaplatí část pokuty z peněz, které mu policisté zabavili a o nichž se domnívali, že pochází rovněž z korupce.

Rozpor ještě víc vynikne, když si připomeneme základní kontury zásahu: V domě Petra a Kateřiny Kottových, blízkých spolupracovníků Davida Ratha, policie ve skrytém sklepě posbírala 35 milionů korun.

Zjevně to nebyla konečná suma, kterou se jim podařilo z veřejných rozpočtů odsát. Ve spise leží nahrávka, na níž se Kottová svému partnerovi chlubí, že ona sama už získala mnohem víc: „Když jsem začala ty peníze vydělávat, tak jsem z toho byla opravdu nadšená. A říkala jsem si: ‚Chci vydělat padesát milionů.‘ A vem si, dneska mám takových pětašedesát.“

Ale ani to není finální součet. Podle rozsudku se trojice Rath–Kott–Kottová dělila rovným dílem. Znamenalo by to, že i Rath musel „vydělat“ minimálně 65 milionů korun. Kam je uklidil, se justici vypátrat nepodařilo.

Při samotném zatčení u něj našli krabici se sedmi miliony korun (ty jediné soudy zkonfiskovaly). V Rathově domě vyšetřovatelé našli milionů deset (ty ale, jak už jsme si řekli, postupně úřady jeho rodině vrací).

Podstřelený finanční trest se Davidu Rathovi může vyplatit i do budoucna: Pokud by si po doplacení pokuty začal užívat peníze či majetek nejasného původu, justice na něj už nedosáhne. Maximálně by mu finanční úřad mohl dodanit příjmy z posledních tří let.

Řekneme-li to úplně naplacato a s jistou mírou zjednodušení: Soudy Davidu Rathovi neudělením trestu propadnutí majetku v podstatě zlegalizovaly majetek, o jehož čistém původu můžeme mít vážné pochybnosti.

Co jsme také zjistili

Úniky a ticho kolem Pavla B. Hlavní kauzou, kterou jsme v týdnu otevřeli, byl bezesporu příběh úniku informací z brněnské bytové kauzy. Až dosud se ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) snažil profilovat jako bojovník proti indiskrecím z trestního stíhání. Reportéři Adéla Jelínková a Lukáš Valášek mu ale tuto škrabošku strhli. Získali svědectví Blažkova někdejšího spolustraníka, který jim na jméno potvrdil, že Blažkovi předal utajený policejní spis dotýkající se jejich partajních kolegů. „Abych takzvaně zachránil ODS. Takto jsem to cítil, jednal jsem v dobré víře, a proto jsem dokumenty poskytl Pavlovi,“ vypověděl nám mimo jiné.

Jak reagoval na naše zjištění sám Blažek, si můžete přečíst v rozhovoru, z něhož jsme pořídili i videozáznam. Jen naznačím, že se odvolával na ústavu. Poté, co jsme kauzu zveřejnili, dozorující státní zástupkyně prohlásila, že tento únik zkomplikoval vyšetřování, „neboť se neveřejné informace dostaly k osobám, kterých se týkaly“. Kolegové postupně ohledávají další zákruty aféry a s výsledky jejich pátrání vás již brzy seznámíme. Uvidíme, jestli do té doby vydrží i zaražené ticho, které ve vládní koalici zavládlo.

Oběd, který se (ne)vyplatil. Kolega Vojta Blažek tento týden přinesl nové, dosud neznámé detaily z případu bývalého vysoce postaveného manažera Ředitelství silnic a dálnic Františka Sedláčka. Mimo jiné popsal jeden únorový oběd, který obviněného stál 663 korun, ale vynesl mu zakázku za půl milionu korun.

Běž domů, Sergeji. Nechceme vás v Česku, řekly úřady bohatému Rusovi, podnikateli Sergeji Majzusovi. A stvrdil to i soud. Důvodem je mimo jiné, že by jeho aktivity mohly vyústit v nebezpečnou trestnou činnost. O pozoruhodném rozsudku referovali kolegové Jiří Pšenička a Radek Nohl.

Zůstalo to na manažerovi. Jedna z největší stavebních firem, společnost Eurovia, měla účinný protikorupční program, rozhodl státní zástupce, a zrušil proto její stíhání za zmanipulovanou zakázku v Liberci. Obviněný je už tak pouze manažer společnosti, který se přiznal. „Došlo mi, že je třeba se doznat, trest přijmout a pokračovat dál,“ řekl mimo jiné.

Přiznání bez důkazů. Policie oznámila, že dopadla žháře, který zapálil národní park v Českém Švýcarsku. Rozhodili jsme sítě, abychom zjistili, co je za fasádou té strohé zprávy. A nyní to už víme. Vyšetřovatelé mají v rukou jen přiznání podezřelého, přímé či nepřímé důkazy chybí. Více detailů v textu Podezřelý řekl policii, jak zapálil národní park.

Smrt číhala v Alpách. Je to poprvé, kdy bude český soud rozhodovat o vině průvodců za smrt v horách. Případ dvou výprav na ferraty do rakouských Alp, při kterých zemřely dvě mladé ženy, upozornil na závažnou díru v zákoně a na liknavost českých úřadů. Jak se ve videoreportáži Kristiny Cirokové shodli oslovení znalci, minimálně druhému úmrtí šlo zabránit. Pokud máte raději audio, příběh si můžete poslechnout v podcastu 5:59.

Kdo nechal Pavla zemřít? Byl to jeden z pokusů ovlivnit volbu prezidenta. Před druhým kolem kdosi začal šířit fámu, že finalista Petr Pavel zemřel. Policie se případu věnovala několik měsíců a v minulých dnech věc uzavřela. Vyšetřovatelé sice přímo autora dezinformace nevypátrali, ale ukázali východním směrem. Více zjistil Radek Nohl.

Nezapomínáme! Tuhle rubriku na Seznam Zprávách nenajdete. Přesto existuje. Má neoficiální název „Nezapomínáme“. Vracíme se v ní k případům, které jsme otevřeli a které by jejich aktéři nejradši nechali vyšumět. Tentokrát se Vojta Blažek vrátil k osudu švagra Miloše Zemana, který pracoval za dost pochybných okolností pro státní agenturu NAKIT. Stále se snažíme z úřadů vydolovat, co přesně a za kolik Zemanův švagr pro stát dělal. Přečtěte si, jak se to Vojtovi daří.