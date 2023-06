Žalobkyně: Únik informací k Blažkovi narušil objasnění korupční kauzy

Někdejší koncipient odmítá, že by dokumenty získal v advokátní kanceláři, čímž by závažně porušil pravidla advokátní komory. „Tu kauzu jsem já pod Novákem nedělal. Výpovědi Hubálka jsem dostal od člověka z polosvěta, řekněme mého známého, který se je různými způsoby snažil zpeněžit,“ tvrdí někdejší Novákův koncipient.

Reportéři kontaktovali i Hubálkova advokáta Richarda Nováka, zda ví o tom, že by skutečně materiály unikly z jeho kanceláře. „Vůbec si to nedokážu vysvětlit, že by můj koncipient se mohl dostat k těmto citlivým materiálům, neboť jsem je většinou neměl v kanceláři, ale zajištěné v jiných prostorách. Dbal jsem na to, aby se lidé z mé kanceláře k tomuto spisu nedostali,“ reagoval Novák.