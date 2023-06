„Mám ochranu zdrojů chráněnou Ústavou.“ Ministr Blažek tají, kdo mu dal spis

Šéf jihomoravské ODS Pavel Blažek Seznam Zprávám přiznal, že v roce 2019 dostal do rukou materiály z utajeného policejního vyšetřování.

Mohl se z nich dozvědět, jak o něm a jeho roli mluví důležitý svědek v případu, kde policie vyšetřuje závažná podezření z rozsáhlých machinací s městskými byty v Brně.

Pavel Hubálek, který patřil v minulosti k dobrým známým některých občanských demokratů v Jihomoravském kraji a je v kauze obviněn, policii například vypověděl, že Pavel Blažek je jednou z hlav skupiny, a uvedl také jména Blažkových blízkých spolustraníků - brněnské primátorky Markéty Vaňkové nebo jejího náměstka Roberta Kerndla.

Pavel Blažek jakýkoliv podíl na brněnské bytové kauze odmítá, výpovědi Hubálka měly podle něho za cíl poškodit ODS. Blažek, Vaňková ani Kerndl nejsou v kauze trestně stíháni, loni však policie kvůli manipulaci s městským majetkem obvinila jiného Blažkova spolustraníka a jeho někdejšího advokátního koncipienta Otakara Bradáče.

Ačkoli Pavel Blažek opakovaně volá po důrazném potrestání těch, kteří ze spisů informace vynášejí, v tomto případě, který se ho týká, identitu vynašeče utajil - a to i v podnětu, který podal ohledně úniků tehdejšímu ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Jméno muže, který Blažkovi materiály předal, reportéři znají a Blažka s ním konfrontovali. Ale i tak odmítl Blažek identitu vynašeče potvrdit.

Poslanec nemusí říkat nic

Můžete říci, jak jste se k těm výslechům dostal?

No to neřeknu.

Vy jste napsal, že to bylo z vaší poslanecké činnosti.

Ano, to je pravda. V Brně se dlouho mluvilo o tom, že tyhle výslechy jsou v kurzu. Nabízely se různým stranám za úplatu. A - to je pravda - pak se to objevilo nějakým způsobem u mě.

Jakým způsobem?

To vám neřeknu.

Tak vy dáte podnět na únik ze spisu…

Paní redaktorko, platí Ústava. Ta jasně říká, ani policii poslanec nemusí říkat nic o tom, co se dozvěděl v rámci své poslanecké činnosti. A toho já se držím.

A co to znamená „v rámci své poslanecké činnosti“? Jak si máme představit, že to k vám přišlo?

Cokoliv. No všechno. Poslal mně to někdo… předal mi to někdo jako poslanci. To je všechno.

A řekl vám, tady to nesu jako poslanci?

Řekl mně, to je to, co se v Brně nabízí dlouho za úplatu. Tak jsem si to vzal a hned jsem to předal ministrovi vnitra. Já když jsem to dostal, do dvou do tří dnů jsem to zcela správně postoupil, kam jsem měl. Byla to taková smíchaná interpelace s trestním oznámením.

Foto: Seznam Zprávy Zdeněk Černý uvádí, že se dříve s Pavlem Blažkem přátelil. Blažek to popírá. Černý uvádí, že mu policejní spis předal, aby zachránil ODS.

Chráněno Ústavou…

Kdo byl ten člověk, kdo vám to dal?

No to vám samozřejmě neřeknu.

Byl to Zdeněk Černý, váš bývalý kolega z ODS…

Zdeněk Černý byl jeden z lidí, který říkal, že to má. Byl to asistent pana poslance Ventruby. Vykládal - a to byl jeden z důvodů, proč skončil v ODS - že má nějaké kontakty u policie.

A on vám to dal…

Já to nechci… To se takhle nemůže říkat.

A proč?

Já mám ochranu zdrojů chráněnou Ústavou ČR. Víte, kolik mi chodí písemností měsíčně? Kdybych každému vykládal, kdo mi napsal nějakou stížnost, podnět na cokoliv, už se na mě neobrátí nikdo.

Zdeněk Černý přiznal, že vám ty dokumenty dal. Vy jste to do té doby neměl. Takže se vás ptám, proč jste to do podnětu pro ministra vnitra neuvedl.

Se Zdeňkem Černým jsme se rozešli jak stranicky, tak osobně.

Ale to až dávno potom.

To, co teď vypráví Zdeněk Černý, ať vypráví Zdeněk Černý. Nevím, kde to vypráví, jak to vypráví. Já jsem ho neviděl hodně dlouho a ani ho vidět nechci. Přes dva roky určitě v žádném styku nejsme.

Schůzka ve Sněmovně? Téměř vylučuji

Co jste potom s těmi materiály dělal?

Já jsem je předal ministrovi vnitra. Postupoval jsem naprosto správně. Jinak jsem s tím nedělal vůbec nic.

Uskutečnila se ale schůzka ve vaší kanceláři, kde byla přítomna primátorka Markéta Vaňková, její náměstek Robert Kerndl a právě Zdeněk Černý, kde jste tyto materiály probírali. Bavili jste se o tom, jestli je možné sehnat ještě něco dalšího. Jak se Vaňková a Kerndl dostali k těm výpovědím?

To bych teda skoro řekl… Kde to jako mělo být ta schůzka? Tady?

Tady ve Sněmovně.

O takovéhle schůzce teda nevím vůbec nic. A téměř vylučuji, že se konala.

Výslechy měl pan Černý od koncipienta, který byl v té době zaměstnancem advokáta Pavla Hubálka.

To je všechno možné, ale to nemá se mnou souvislost.

Pokud byste GIBS řekl, že vám to dal pan Černý, vyšetřovatelé by se například mohli posunout k tomu, že to uteklo od advokáta.

Dobrý. Děláte to dobře. Opakuji vám - nikdy jsem nebyl na žádném výslechu u GIBS, takže se mě na to formálně podle mě možná ani nikdo neptal.

Ale vaše oznámení je na neznámého pachatele. Proč tam není jméno pana Černého?

A proč by tam mělo být, když vám nepotvrzuji, že to mám od něho?

My víme, že to máte od něj.

Vy víte vždycky všecko.