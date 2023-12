Milion, který lidé poslali Vrabelovi na demonstrace, má jít na dluhy

A ve středu jí to nakázal i Okresní soud v Českých Budějovicích. Více než 1,2 milionu korun tak má z jeho rozhodnutí skutečně poslat insolvenčnímu správci, který je následně vynaloží na alespoň částečné splacení Vrabelových dluhů.

Seznam Zprávám tento rozsudek potvrdil insolvenční správce Vrabela Martin Koubek. „Ano, rozsudek skutečně padl. Zatím je nepravomocný,“ řekl Koubek s tím, že pravomocný verdikt by zároveň opravňoval k exekuci financí.

„Jsou to dva účty mojí manželky. Jsou to bezpečné účty. Už to zkusil insolvenční správce přes všechno možné a všichni mu řekli, že nemá právo na účty sahat,“ uvedl Vrabel ve videu, které tehdy zhlédly desítky tisíc lidí.