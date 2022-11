Ministerstvo začalo řešit podezřelou práci velvyslance Tuhého

Generál Tomáš Tuhý získal titul Ph.D. na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde 12. ledna 2018 obhájil svoji disertační práci. Bylo to v době, kdy byl policejním prezidentem. Nyní působí jako velvyslanec na Slovensku.

Expert na plagiátorství Jan Mach z Vysoké školy ekonomické v Praze při analýze, kterou nechaly vypracovat Seznam Zprávy, ale odhalil v Tuhého práci velkou část buď doslovně shodných, nebo mírně poupravených textů. A to ze dvou diplomek, dvou bakalářských prací a několika článků z internetu. Přičemž student Tuhý se místo na tyto zdroje v práci odkazuje například na zahraniční publikace.

Policejní exprezident Tuhý odmítá, že by při psaní doktorské práce opisoval.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) po zjištění Seznam Zpráv kauzu diplomata Tuhého, který se má v příštím roce ze Slovenska přesunout na post velvyslance do Slovinska, nechá prověřit.

Expert na plagiátorství Jan Mach pasáže shodné s nezdrojovanými texty odhalil v každé kapitole Tuhého disertační práce, vyjma kapitol šest a devět. „V případě, že by na VŠE byla odevzdána disertační práce s takovým rozsahem podobných textů, jaké jsou dostupné na internetu, došlo by pravděpodobně k předání této práce a řešení celého problému disciplinární komisi,“ hodnotí Tuhého dílo Mach.

Tuhý ale pro Seznam Zprávy uvedl, že „rozhodně nikde neopisoval“ a že „má určitě čisté svědomí“. A brání se: „Jestli je tam nějaký renonc, že tam byl opomenutý nějaký zdroj, to se samozřejmě může stát každému, jsme přeci jenom lidé.“

VŠB – Technická univerzita Ostrava, na které Tuhý titul Ph.D. získal, tvrdí, že jeho práci už před rokem prověřovala. Jak konkrétně, mluvčí univerzity Petra Halíková nenapsala. Uvedla jen, že před obhajobou, tedy v roce 2018, práci škola prověřila v systému theses.cz. Ten našel jen 16% shodu. Text pak prý komplexně posuzovali oponenti. To škole i po upozornění na podezření z plagiátorství stačilo.

Systém na odhalování plagiátů, který Vysoká škola báňská použila před čtyřmi lety, se loni v prosinci zdokonalil. Podle Jana Macha už teď dokáže, stejně jako systém odevzdej.cz, který při analýze použil on, odhalovat nejen doslovné shody, ale i ty volnější. To vysvětluje, proč Jan Mach nalezl shody mnohem vyšší. U systému odevzdej.cz to bylo 68 % a u systému iThenticate 34 %.