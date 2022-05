„Nechránili děti, ale trenéra.“ Jak vedení pingpongu tutlalo sexuální skandál

„Jejich hlavní priorita má být ochrana dětí, ale místo toho chránili trenéra. Varování o sexuálních útocích přehlíželi, bagatelizovali a házeli pod stůl,“ říká na adresu výkonného výboru České asociace stolního tenisu (ČAST) bývalý reprezentační trenér juniorek Michal Hájek. Ukazuje přitom na šanon s dokumenty, které podle něj dokazují, že vedení svazu sexuální obtěžování Michala L. vůči mladým svěřenkyním léta ignorovalo.

„Když byl obžalován z pohlavního zneužití, tedy se ukázalo, že obvinění jsou opravdu vážná, jsem se rozhodl podat trestní oznámení také na výkonný výbor, protože od roku 2012 nedělal nic pro to, aby se chování Michala L. nezopakovalo,“ míní Hájek, který krom české reprezentace působil také jako šéftrenér národního týmu Saúdské Arábie.

Seznam Zprávy poprvé upozornily na případ sexuálního zneužívání ve stolním tenise v červenci minulého roku, kdy policie Michala L. obvinila. Tři reprezentační hráčky tehdy redakci popsaly detaily jeho verbálních i fyzických útoků. Minulý týden začal soudní proces, v němž je bývalý reprezentační trenér kadetek obžalován z pohlavního zneužití. Veškerou vinu popřel.

Poslední kapka: výzva ke sledování porna

Zlomový okamžik nastal na Mistrovství Evropy v rakouském Schwechatu v létě 2012. Před koncem turnaje jedna z kadetek reprezentačního týmu volala svému otci a stěžovala si na oplzlé chování reprezentačního trenéra tehdy šestačtyřicetiletého Michala L., který právě vyzval její patnáctiletou spoluhráčku ke společnému sledování porna.

„Přišla do pokoje a hrozně brečela. To byla poslední kapka,“ popsala v červenci Seznam Zprávám moment, kdy se rozhodla svěřit rodičům.

„Bály jsme se, co bude následovat, a tak jsme ten večer sepsaly soupis sexuálních narážek, dvojsmyslů a dalších věcí, které se nám za tu sezónu s trenérem staly.“

Druhého dne si pro obě hráčky přijeli rodiče a případ do Rakouska přijel osobně řešit místopředseda Českého svazu stolního tenisu Nikolas Endal. Průběh popsal Seznam Zprávám v červenci minulého roku. Novou žádost o rozhovor odmítl. „Jestli chcete něco, tak s mým právním zástupcem,“ řekl do telefonu. Na otázku s jakým a proč, když je ve veřejné funkci, už neodpověděl a zavěsil.

„Volala mi vedoucí výpravy, že se něco stalo, že je nějaké podezření, tak jsem tam přijel a na ráno jsem svolal schůzku s rodiči a trenéry,“ vzpomíná Nikolas Endal. Na setkání se od rodičů dozvěděl prý jen o „nějakém verbálním obtěžování“.

„Já jsem tam s hráčkami nemluvil, od rodičů jsem žádný papír sexuálních narážek nedostal ani jsem žádný neviděl. To si vymyslely, je to lež,“ odmítl Nikolas Endal existenci seznamu, které hráčky sepsaly. Na schůzce si prý rodiče přáli, aby nic veřejně ani mediálně svaz neřešil. „Tak jsme to neřešili. Nevím, proč nepodali trestní oznámení. Já být jimi, tak to udělám,“ dodal.

Od podezření k obžalobě červenec 2012 – Dvě reprezentační hráčky oznámily asociaci stolního tenisu sexuální obtěžování od reprezentačního trenéra. srpen 2012 – Asociace údajně „odstavila“ Michala L. z funkce. Ten ale pokračuje v trénování dětí a mládeže na klubové úrovni. 2015 –⁠ Michal L. se stává předsedou Sportovního centra mládeže stolního tenisu v Hradci Králové. červenec 2019 –⁠ Trenér Michal Hájek žádá ombudsmana olympijského výboru o vyšetření, zda někdo ve skandálu nezahlazoval stopy. červen 2020 –⁠ Ombudsman žádná pochybení neobjevil. únor 2022 –⁠ Michal L. je obžalován z pohlavního zneužití dítěte mladšího patnácti let.

„Museli mě držet“

Jenže jeden z rodičů popisuje schůzku jinak. „Lže. Byly to dvě stránky respektive čtyři listy popsané A4. Bod po bodu jsem na té schůzce všem přítomným četl, co holky napsaly a ptal se trenérů a vedení, co to jako má znamenat,“ ohradil se..

„Holky tam sepsaly spoustu sprostot a sexuálních narážek. Tehdy mě museli držet, abych tam nevyvedl nějakou pitomost,“ vzpomíná. Ručně popsané listy papíru pak funkcionářům osobně předal.

„Navíc není pravda, že jsme to nechtěli řešit. Ty prasárny se děly na tréninku, na soustředěních, na výjezdech nebo na mistrovství Evropy, tedy na akcích pod záštitou Asociace,“ ohrazuje se a pokládá otázku: Kdybychom to nechtěli šetřit, proč by druhý otec poslal vedení stížnost, o níž se píše v oficiálním zápise jednání výkonného výboru v srpnu 2012?

„Tvrzení proti tvrzení“

Předseda výkonného výboru ČAST Zbyněk Špaček se pro Seznam Zprávy vyjádřil také naposledy v červenci minulého roku. Ani on na novou žádost o rozhovor nereagoval. Telefon nezvedal a na sms zprávy neodpovídal.

Šéf českého pingpongu už dříve pochybení odmítl. Výbor prý udělal maximum. „Dotyčný trenér popřel, že by se choval nevhodně, mám to od něj písemně doložené, takže to celé bylo jen tvrzení proti tvrzení,“ řekl Špaček. „Podnět jsme na policii nedávali, protože kdyby se prokázalo, že je neoprávněný, mohlo by to být proti mně. Neblázněte,“ řekl doslova.

Nikolas Endal přesto tvrdí, že svaz na obvinění ze sexuálního obtěžování zareagoval. „Trenér byl odstaven okamžitě. Skončil. My jsme s ním měli reprezentační smlouvu a skončil z důvodu podezření.“ Jenže i toto je tvrzení proti tvrzení. Michal L. totiž před soudem vypověděl, že reprezentační smlouva na dobu určitou mu skončila podle ujednaného termínu a žádnou oficiální výtku ke své práci ze strany ČAST nedostal.

Po mistrovství Evropy se totiž Michalovi L. profesní život příliš nezměnil. O prodloužení smlouvy u reprezentace kadetek neusiloval a dál pokračoval v trénování dětí a mládeže na klubové úrovni v Sokolu v Hradci Králové. O čtvrt roku později dostal dokonce jeho klub od výkonného výboru mimořádnou padesátitisícovou dotaci.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Bývalý reprezentační trenér juniorek podal trestní oznámení na členy výkonného výboru stolního tenisu

„Podezření se opakovalo“

Pro zmíněného Michala Hájka to ale rokem 2012 neskončilo. Ačkoliv se po mistrovství Evropy stal šéftrenérem národního týmu Saúdské Arábie, o případ bývalého reprezentačního kolegy se zajímal dál. „Psal jsem emaily výkonnému výboru, volal jsem jim a když jsem byl v Čechách, tak jsem se dotazoval, jak to s Michalem L. dopadlo. Jenže oni se mi vyhýbali a nereagovali,“ ukazuje kopie emailů, které na svaz poslal.

V roce 2019 mu došla trpělivost, obrátil se na ombudsmana Českého olympijského výboru Alexandera Károlyiho a žádal ho o prověření případu. Do žádosti napsal: „Zahlazování stop a bagatelizace problémů bývalého reprezentačního trenéra“.

Šetření trvalo bezmála rok a během něj ombudsmana upozornil na stížnost devíti rodičů, jejichž děti Michal L. trénoval. Stěžovali si na slovní ponižování, zastrašování, manipulaci či zneužívání trenérské moci. Ale nejen to. Michal Hájek také upozornil ombudsmana na čtrnáctiletou hráčku, která kvůli „nevhodnému“ chování od Michala L. odešla, jak vyplývá z dokumentace, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici.

Ombudsman Alexander Károlyi se přesto funkcionářů stolního tenisu v závěrečné zprávě zastal a vystačil si s ujištěním předsedy Zbyňka Špačka, dlouholetého člena výkonného výboru Českého olympijského výboru, že dotyčnému trenérovi domluví.

Další pokus varovat výkonný výbor před Michalem L. učinily jeho bývalé reprezentační svěřenkyně z roku 2012, které se dozvěděly o další hráčce, která z jím vedeného týmu odešla kvůli sexuálnímu obtěžování.

„Když jsem se koncem roku 2019 dozvěděla, že se jí stalo to samé, co před lety nám, hrozně mě to naštvalo,“ popsala Seznam zprávám bývalá kadetka, která na mistrovství Evropy oznámila oplzlé chování svému otci.

„V únoru 2020 jsem proto zorganizovala schůzku s předsedou Špačkem. Byly jsme tam tři holky, které v různém období zažily to samé a vše jsme mu převyprávěly.“ Schůzka prý trvala půldruhé hodiny a předseda se dozvěděl nejen o lascivních a chlípných řečech, ale hlavně o masážích prsou a dalších fyzických kontaktech. „Jen jsme po něm chtěly, aby výbor asociace toho trenéra odstřihl od mládeže. Aby nemohl ublížit dalším holkám.“

„Je to pomsta a mocenský boj“

Jenže opět se nic nestalo. Proč? Předseda Špaček onu schůzku opět interpretuje jinak. „Ptal jsem se na té schůzce dívek a ony mi řekly, že to byly jen verbální řeči, fyzického nebylo nic. Skutečně,“ předeslal svou verzi příběhu Seznam Zprávám předseda asociace stolního tenisu Špaček.

Když ani to nepomohlo, dívky se rozhodly vše vypovědět na policii. Výsledkem je obžaloba Michala L. z pohlavního zneužití čtrnáctileté reprezentantky a trestní oznámení na výkonný výbor s podezřením na trestný čin nepřekažení trestného činu.

Při prvním projednávání soudu minulé pondělí Michal L. veškeré obvinění ze strany svých bývalých svěřenkyň popřel. „Je to msta a mocenský boj. Někdo chce využít tuto kauzu k likvidaci klubu, kde jsem působil, k odvolání výkonného výboru ČAST a vyřizuje si účty. Já to takto vnímám. A trvám na tom, že celá kauza je vykonstruovaná, nepravdivá a nehezké věci, které tu o mě někdo říká, nejsou pravda,“ tvrdil obžalovaný šestapadesátiletý bývalý trenér.