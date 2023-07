Největší nákup ve Sněmovně: Byt za 19,9 milionu, na hypotéku 80 tisíc

Berenika Peštová byla v éře ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) osm let jeho náměstkyní. Od roku 2021 je poslankyní za hnutí ANO. Od roku 2014 sedí také v mosteckém zastupitelstvu. Zhruba dvacet let žije s Alešem Hlaváčkem. Seznam Zprávy o jeho aktivitách v minulosti psaly. A to když Hlaváček získal poradenský kontrakt v Ústeckém kraji, kterému z pozice hejtmana vládne jeho dávný přítel Jan Schiller (ANO). Podnikatel Hlaváček má dlouholeté vztahy i se šéfem hnutí Andrejem Babišem. Jak sám popsal, znají se ještě z dob před sametovou revolucí. O blízkém vztahu svědčí i to, že Hlaváček s Peštovou byli v roce 2017 jako hosté na Babišově svatbě.