Policii chybí klíčový díl skládačky, aby dostala Cimického před soud

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala v pátek informoval, že policie musí do spisu k obžalobě psychiatra Jana Cimického doplnit další případ znásilnění či vydírání.

Pokud tak neučiní, půjde obžaloba k soudu ve značně zkrácené verzi - místo 28 obětí, jejichž případ se vyšetřovatelům podařilo dostatečně prokázat, by Cimickému hrozilo potrestání pouze za dva nejčerstvější případy. Všechny ostatní by zůstaly promlčené.

Konkrétně policisté hledají případy z období mezi lety 2010 a 2016. Pokud se nepodaří prokázat, že se Cimický dopouštěl sexuálního násilí i v této době, všechny ostatní případy až do roku 1980 zůstanou nepotrestané.

„U 26 velmi vážných případů hrozí, že z toho vypadnou. To neznamená, že se nestaly, ale nebude za ně pan Cimický potrestaný,“ uvedla pro Seznam Zprávy moderátorka České televize Martina Vrbová Hynková. „Pro nás poškozené je to teď velmi těžké - měly jsme naději, že se po letech budeme moci s celou tou věcí vnitřně vypořádat. Pro naše životy je to důležité. Ta naděje teď ale začala pohasínat.“