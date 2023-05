Poslanci uvěřili Koudelkovi. Ale proč BIS držela důkazy, se nevysvětlilo

Jak napsaly Seznam Zprávy, zpravodajci z BIS v dubnu 2021 v reálném čase sledovali, jak se předávají úplatky za zakázky na Tomanově ministerstvu. BIS však tyto informace předala policii až po osmi měsících, což je podle zdrojů z policie důvodem, proč v tomto případu není dosud nikdo obviněn a vyšetřování hlavních organizátorů míří do ztracena.

Výsledek jejich dotazů na novopečeného generála je však ten, že postup BIS v kauze kolem Miroslava Tomana posvětili. Řediteli BIS uvěřili i to, že kontrarozvědka předala policii informace k vyšetřování včas.

Klíčovou otázkou však navzdory závěrům komise je to, kdy a co přesně tajná služba na VSZ poslala.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha na to redakci opakovaně odmítl odpovědět konkrétně. Nevysvětlil to, když ho poprvé redakce konfrontovala se svými zjištěními, a poté co jeho nadřízený generál Koudelka absolvoval jednání s poslanci, poslal mluvčí jenom stručně stanovisko. „Stálá komise pro kontrolu BIS projednala nepravdivá obvinění na adresu BIS v případu korupce na Mze a v usnesení jasně konstatovala, že služba postupovala podle zákona a nepochybila. BIS nemá důvod doplňovat žádný další komentář,“ napsal Šticha.