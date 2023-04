Posledního mohykána ANO v čele pražských firem vyslechla policie

„Policii jsem poskytl vysvětlení, o které žádala, a jsem připraven poskytovat plnou součinnost i do budoucna – nemám co tajit. Byl jsem poučen, že o věci nesmím poskytovat informace třetím osobám. To je standardní postup, jak jistě víte,“ řekl Masarovič Seznam Zprávám.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) podle Moravskoslezského deníku v týdnu obvinili několik osob. „Mohu potvrdit, že bylo zahájeno stíhání proti více osobám ve věku od 31 do 53 let,“ řekl Deníku žalobce Jiří Venclíček z havířovské pobočky Okresního státního zastupitelství v Karviné. Na co přesně se detektivové v městské realitce zaměřují, státní zástupce neuvedl.

Není to poprvé, co se o Masarovičovi a havířovské městské společnosti MRA za poslední rok hovoří v souvislosti s policejním vyšetřováním.

U toho narazili i na podezřelou zakázku v Havířově na rekonstrukci obytného domu v Dlouhé ulici za 89 milionů korun. Policie tvrdí, že byla soutěž připravena pro předem vybranou firmu Staseko Plus, jejíž jednatel Roman Moldrzyk kvůli tomu skončil mezi obviněnými. Podle kriminalistů výběrové řízení zařizoval neoficiálně a skrytě šéf firmy Via Consult Konečný. Konečný ani Moldrzyk tehdy na zaslané dotazy Seznam Zpráv nereagovali.

„Pana Konečného jsem viděl jednou a následkem tohoto setkání byla Via Consult vyřazena z registru firem a my jako jednatelé jsme nařídili neoslovovat jím zastupovanou společnost do výběrových řízení. Že něco manipuloval, jsem neměl tušení. Že pan Konečný něco vykonává, jsem slyšel poprvé až po návštěvě policie na magistrátu Havířova. Neměl k tomu žádné oprávnění,“ řekl tehdy k dotazům Seznam Zpráv Masarovič, který v minulosti působil ve vedení firmy AGF Food Logistics spadající do Babišova holdingu Agrofert.