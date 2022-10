„Nejsem detektiv.“ Hřibův náměstek podržel ve funkci vlivného radního ANO

Nic na jeho setrvání ve vedení Pražské strojírny nezmění ani kauza Via Consult. V případu zmanipulovaných zakázek v Moravskoslezském kraji, o kterém Seznam Zprávy informují od léta, se detektivové zajímají i o zakázku spojenou s havířovskou realitkou, v níž je Masarovič jedním ze dvou jednatelů.

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), do jehož gesce patří pražský dopravní podnik a pod něj spadající Pražská strojírna, označil v srpnu informace za závažné a slíbil, že vše prověří.

Na dotaz, jak kontrola dopadla, se i přes urgence zdráhal před nedávnými volbami odpovědět. Učinil tak až nyní. A havířovského radního a zastupitele hnutí ANO ve funkci podržel. S vysvětlením, že ostravská kauza Via Consult je pro něho vzdálená. Scheinherr dodal, že na věc se ještě podívá kontrolní orgán strojírny, která zaměstnává stovku lidí a má půlmiliardový obrat.

„Zjišťoval jsem základní fakta a je to vyjádření proti vyjádření. Z mé strany nemohu být detektiv a neumím tedy záležitosti v Ostravě posoudit a vyšetřit. Situaci bude též projednávat následující dozorčí rada Pražských strojíren,“ napsal Scheinherr Seznam Zprávám.

Ostravští detektivové na konci května obvinili čtyři muže v čele s donedávna vazebně stíhaným podnikatelem Milanem Konečným z firmy Via Consult (dnes vystupující pod názvem Inteza advice) v případu zmanipulovaných stavebních zakázek.

U toho narazili i na podezřelou zakázku v Havířově. Na konci letošního dubna vypsalo město opakované výběrové řízení (to první zrušil antimonopolní úřad) na rekonstrukci obytného domu v Dlouhé ulici za 89 milionů korun.

Podle policejních zjištění byla soutěž připravena pro předem vybranou firmu Staseko Plus, jejíž jednatel Roman Moldrzyk kvůli tomu skončil mezi obviněnými. Podle kriminalistů výběrové řízení zařizoval neoficiálně a skrytě šéf firmy Via Consult Konečný.

Na souvislost zakázky s Masarovičem ukázal jeho stranický kolega z ANO, náměstek havířovského primátora Ondřej Baránek. Podle něj není pravda, že by zakázku skrytě připravovala firma Via Consult, jak tvrdí policie.

Právě v Městské realitní agentuře (MRA) je jednatelem Masarovič. Ten odmítl, že by se dopustil čehokoliv podezřelého. Obviněné figury kauzy Via Consult dle svých slov nezná a hájí se, že o policií prověřovaném výběrovém řízení neměl žádné informace.

„Pana Konečného jsem viděl jednou a následkem tohoto setkání byla Via Consult vyřazena z registru firem a my jako jednatelé jsme nařídili neoslovovat jím zastupovanou společnost do výběrových řízení. Že něco manipuloval, jsem neměl tušení. Že pan Konečný něco vykonává, jsem slyšel poprvé až po návštěvě policie na magistrátu Havířova. Neměl k tomu žádné oprávnění,“ řekl před časem Masarovič k dotazům Seznam Zpráv.