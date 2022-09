Redlův komplic přivedl policii k manažerovi patřícímu k Metrostavu

„Pro mě je to celé složité,“ reagoval Ryšavý na dotazy Seznam Zpráv. Zároveň potvrdil červnovou domovní prohlídku i nejnovější výslech.

Obchodní šéf Ryšavý a firma BES se dostali do zájmu policie v jedné z větví rozsáhlé korupční kauzy, v níž se zatím řeší manipulace se zakázkami Dopravního podniku hlavního města Prahy.

A to podle stejného postupu jako v dopravním podniku: Pohrozit firmám, které mají s krajem dlouhodobé smlouvy a provozují desítky takzvaných cestmistrovství (to znamená středisek, odkud vyjíždí jejich technika na údržbu silnic), že by mohly o tyto kontrakty přijít. A tedy o příjmy v desítkách nebo stovkách milionů.