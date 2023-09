Rekonstrukce případu, který otřásl kabinetem vicepremiéra

Angažmá u Pirátů jim zažehlo vztah a nastartovalo kariéru. Ona se po volbách v roce 2021 stala parlamentním zpravodajem ministra pro legislativu, on začal řídit kabinet místopředsedy vlády.

Neshody inkriminovaného páru přerostly z ryze osobní do politické roviny. A to natolik, že začaly politicky ohrožovat samotného ministra. Vážnost případu podtrhuje fakt, že Bartoš ve věci podal trestní oznámení, takže kauzou se bude zabývat policie.

Vanča přistoupil na setkání v advokátní kanceláři Richter & Léko, během něhož odpovídal na dotazy Seznam Zpráv. Ve své verzi příběhu odmítl, že by se dopustil čehokoliv protiprávního či nemorálního.

Třiatřicetiletý Matouš Vanča v minulém volebním období pracoval jako tajemník pirátského poslaneckého klubu. Ona - Jana (ve skutečnosti má jiné jméno) - se stala asistentkou poslance a předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Ačkoliv původně k sobě jako kolegové neměli příliš blízko, jejich vztah časem přerostl do mimopracovní roviny.

„Krátce jsme spolu chodili na přelomu let 2019/2020, od té doby jsme měli vztah jen pracovní a kamarádský, nijak intenzivně jsme se nevídali ani nebavili. V prosinci 2021 se na mne obrátila s tím, že má problémy a potřebuje pomoc. V návaznosti na to se náš vztah obnovil, ale byl mimořádně turbulentní a z její strany opakovaně přerušovaný,“ řekl Vanča Seznam Zprávám.

Po sněmovních volbách v roce 2021 zamířili do vládních úřadů. Vanča se stal ředitelem kabinetu ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra Bartoše, Jana začala pracovat na Úřadu vlády pro ministra pro legislativu Michala Šalomouna.

Jejich osobní vztah podle Vanči v tu dobu procházel již turbulentním obdobím. Když tedy loni na jaře Jana přecházela k Bartošovi na pozici ministerské asistentky na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Vanča s tím nesouhlasil. Měl obavu, aby se jejich osobní spory nepropily do pracovní roviny.

„Nikdy jsem nepovažoval za správné mít vztah na pracovišti, zvláště mezi nadřízeným a podřízenou. Nechtěl jsem se v takové situaci ocitnout a chtěl jsem postupovat transparentně. Má tehdejší přítelkyně ovšem kategoricky protestovala proti tomu, abych o našem vztahu nebo jejích problémech komukoli řekl. To jsem nakonec respektoval, a právě proto jsem nastalou situaci neuměl uspokojivě vyřešit,“ uvedl Vanča.

Ředitel kabinetu ministra Ivana Bartoše Matouš Vanča odešel na neplacenou dovolenou poté, co jej jeho bývalá přítelkyně a kolegyně obvinila ze sexuálního násilí a bossingu.

Jana se tak stala součástí kabinetu, který on řídil. „Mezi námi byl ještě jeden stupeň řízení (vedoucí oddělení) a já samozřejmě důkladně dbal na to, abych se nedostal do střetu zájmů při otázkách platového ohodnocení nebo odměn. V pracovním kontaktu jsme byli denně,“ uvedl ředitel, který je kvůli případu na neplacené dovolené.