Spáchal Agrofert daňový únik? Policie dostala další čas na vyšetřování

Deset dní poté, co podle informací Deníku N doměřilo Odvolací finanční ředitelství Agrofertu daň ve výši 1,2 milionu za reklamu na Čapím hnízdě, prodloužili žalobci policii čas na vyšetřování této kauzy.

Žalobkyně z pražského vrchního státního zastupitelství Kateřina Weissová konstatovala, že odložení bylo předčasné, a například chtěla, aby byl vypracován revizní znalecký posudek. Ten by měl mimo jiné říct, zda cena za reklamu na Čapím hnízdě byla adekvátní. Jenže jak potvrdil Seznam Zprávám zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování, právě tento posudek ještě hotov není.

Fakta jsou taková , že Farma Čapí hnízdo získala od firem z Agrofertu v letech 2010 až 2013 příjmy za reklamu ve výši celkem 272 milionů korun. V té době to tvořilo 70 až 90 procent celkových tržeb ztrátového kongresového centra nedaleko středočeských Olbramovic.

Hned v prvním roce fungování, tedy v roce 2010, byly příjmy tehdy ještě ne zcela dokončeného Čapího hnízda z reklamy 65 milionů korun. A jak v počátcích prověřování propočítal časopis Reportér, stačilo by to třeba na pronájem 1100 billboardů na celý rok nebo dvou tisíc reklamních spotů, které by v souhrnu vidělo 685 milionů diváků.