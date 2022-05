Spěchaly jsme, vysvětlovaly úřednice na Hradě, proč skartovaly tajné zprávy

Mezi dokumenty z let 2013–2017, které byly skutečně určené k likvidaci, zmizely také dvě čerstvé zprávy z roku 2021. A to protizákonně, podle pravidel totiž měly ještě několik let zůstat v archivu.

„Plněním pokynu vedoucího KPR (Kanceláře prezidenta republiky), že má být v co nejkratší době zničeno co nejvíce utajovaných dokumentů z let 2013–2021, došlo omylem ke zničení dvou důvěrných dokumentů došlých do kanceláře v roce 2021, kterým skartační lhůta vyprší až v roce 2023,“ píše se v protokolu.