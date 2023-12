Sponzor Pavla dostal na Lánech slevu 444 000. Může ji mít každý, tvrdí Hrad

Ani za úřadování nového prezidenta Petra Pavla není jednoduché získat z Hradu informace o tom, co se odehrává v prezidentských lesích Lánské obory.

Lesní správa Lány slevu zdůvodňuje tím, že daňci jsou v oboře přemnožení, což prý zjistilo opakované sčítání. Proto se podle ředitele Pavla Rusa Hrad snažil slevou motivovat soukromníky, aby do obory přijeli zvěř střílet.

Nad rámec dotazů Seznam Zpráv Pavel Rus zahrnul do odpovědi dva inzeráty, které nechal v létě zveřejnit v tištěném časopise Svět myslivosti a na serveru Myslivost a lovectví. Ty obecně hovoří o tom, že daňky je možné v Lánech při individuálních lovech střílet se slevou. Její výši ale neuvádějí.

„To je směšné se takto vymlouvat. Arogance úředníka. To je, jako by dávali slevu na zlaté vejce,“ řekl Seznam Zprávám bývalý vrchní lesní inspektor národního parku Šumava Petr Ješátko. A dodal, že pokud chce stavy dančí zvěře lesní správa redukovat, měla by střílet především samice, které rodí další mladé.