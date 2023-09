Třetí šéf IKEM za 14 dnů. Válek pověřil řízením úřednici ministerstva

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) necelý den po tom, co reportéři informaci přinesli, oznámil, že tentokrát do IKEM vysílá vysoce postavenou úřednici svého resortu.

Helena Rögnerová v minulosti vedla Fakultní nemocnici v Motole. Šest let byla senátorkou. Přes 10 let působí na vedoucích pozicích na Ministerstvu zdravotnictví, nyní má na starosti přímo řízené organizace, mezi které IKEM patří.

U Stiborka ale vyšetřovatelé prověřují i to, zda lidem nelegálně neposkytoval půjčky, na čemž vydělal desítky milionů. V případě odsouzení by mu za to hrozilo až 8 let vězení. Národní centrála proti organizovanému zločinu ale také zjišťuje, zda Stiborek v nemocnici nemanipuloval zakázky a nepral špinavé peníze.