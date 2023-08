Policisté podezřívají exšéfa IKEM, že pral úplatky

Dnes je už Stiborek bez práce. A v evropsky významném transplantačním a výzkumném centru v úterý udělaly razii desítky policistů hned ze dvou speciálních útvarů do čtyř do rána. Ve středu se vrátili. Samotnému Stiborkovi zabavili elektroniku a z jeho vily v Českém ráji vynášeli pytle dokumentů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nejdříve Stiborkovo úvěrové podnikání bagatelizoval s tím, že už ho ředitel ukončil a má bezpečnostní prověrku . V úterní reakci na policejní zásah pak řekl, že „ty morálně odsouzeníhodné kauzy bývalého ředitele se netýkaly toho, co dělal v rámci IKEM, ale toho, co dělal mimo IKEM“.

Lidem Stiborek půjčoval, aniž k tomu měl potřebnou licenci České národní banky, která má za cíl bránit lichvě. A ač se i po své rezignaci bránil, že žádné zákony neporušil, a chtěl se kvůli zjištěním reportérů soudit, policisté to kvalifikují jako možné nedovolené podnikání. A to s prospěchem velkého rozsahu. Stiborkova firma Glenias House totiž na úvěrech vydělala na 50 milionů korun. Stiborkovi by tak v případě odsouzení hrozilo až osm let vězení.