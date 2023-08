Atmosféru v IKEM má zklidnit muž, který je podezřelý z vydírání

Do IKEM nastoupil v roce 2000, během let se vypracoval na post zástupce přednosty kardiovaskulární chirurgie IKEM - byl jedním z žáků a předpokládaných následovníků Jana Pirka. Malý se však přesunul více do managementu nemocnice: Stal se náměstkem ředitele Michala Stiborka, ekonoma, který vyhrál ředitelský konkurz v roce 2018. Malého otec, nefrolog Jan Malý, vedl IKEM v letech 2007 až 2011.