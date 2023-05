Úřady věděly od roku 2016, že v lesích leží rakovinotvorný azbest

Jsou to předběžné výpočty, které Seznam Zprávám potvrdily zdroje, jež mají dobré informace o rozsahu znečištění a nákladnosti odstranění podobných problémů. Faktem zároveň je, že policisté ani inspektoři životního prostředí zatím přesně nevědí, na kolika místech někdejšího vojenského cvičiště ještě azbest objeví. A jaký objem půdy je rakovinotvornou látkou zasažený.

Celkem území leží na 650 hektarech, většinou jsou to lesy a louky, ale i třeba letiště. Následovaly – zjednodušeně – vleklé spory o to, kolik budov firma podle smlouvy zbourala a jaké s tím měla náklady.

Část, kde se konají akce, podle policie nebyla zasažená. Pořadatele o tom informoval Středočeský kraj, který jim plochy pronajímá. Musejí ale zajistit, aby návštěvníci nevstupovali na okolní pozemky ve vlastnictví kraje. Letních festivalů Votvírák a Let It Roll se účastní několik tisíc lidí.

Problém je, že eternit obsahuje azbest – azbestová vlákna při drcení nebo lámání eternitu unikají do vzduchu a v plicích postupně způsobují těžká poškození. Správně tedy měl eternit skončit za přísných bezpečnostních opatření na skládce.

Detektivové podle už dřívějších zjištění Seznam Zpráv podezírají především společnost Mladá RP, která za likvidaci budov dostala od kraje zmíněných 90 milionů. Plus společnosti, které si Mladá RP na bourací práce a další činnosti najímala.

„My jsme čistí, nevidím nikde problém. Absolutně se nebojím, že by na nás dopadlo trestní stíhání. My jsme udělali svoji práci,“ řekl Oldřich Fiala, spolumajitel Mladá RP.

Firma Mladá RP bourala postupně budovy mnoho let. A podle nového zjištění Seznam Zpráv dostaly úřady už v roce 2016 upozornění, že se s eternitem nakládá proti pravidlům. A že vznikají vážná zdravotní rizika.

Seznam Zprávy mluvily s lidmi, kteří v obavě z možných problémů chtějí zůstat v anonymitě. Vylíčili a podložili to i dokumenty, jak před sedmi lety rozeslali na stavební úřad v Milovicích či na Odbor životního prostředí dopisy s přiloženými fotografiemi: byly na nich hromady stavební sutě z demolovaných domů s kusy nalámaného eternitu.

O oznámeních z roku 2016 neví ani milovický starosta Pour. „My jsme to začali řešit až v roce 2021. Protože už bylo jasné, že se tam ten materiál rozhrnuje a zaváží hlínou. Takže jsme se ptali, co to má znamenat,“ řekl Pour.