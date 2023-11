Ministr se v předvečer stávky omluvil rodičům

Na tiskové konferenci v neděli Bek mimo jiné řekl, že žádná z možných změn ve školství nepovede ke zhoršení kvality vzdělávání, cílem je podle něj zajistit dlouhodobě udržitelné personální zajištění. Model financování školství podle ministra způsobuje rychlý růst nových úvazků, což působí proti snahám jakékoli vlády o zvyšování platů při stagnaci ekonomiky. To, že stávka způsobí komplikace, musel ministr podle šéfa školských odborů Františka Dobšíka vědět a měl udělat všechno pro to, aby nenastala. Stávkou podle něj odboráři i stávkující naplňují své ústavní právo, jak řekl ČTK.

Model financování nastavený v letech 2016 až 2018 podle Beka způsobuje to, že velmi rychle rostou nové úvazky ve školství. „Za posledních pět let přibylo 40 tisíc zaměstnanců, takže aktuálně stát platí téměř 300 tisíc lidí,“ řekl. Takové tempo růstu nových úvazků podle Beka působí proti snahám jakékoli vlády o zvyšování platů ve chvíli, kdy ekonomika neroste, ale stagnuje.

Maximální počty hodin financovaných ze státního rozpočtu by se podle ministra měly snížit na 95 procent aktuálního maxima na základních a středních školách. Novela by měla ministerstvu umožnit nejen plošně regulovat, ale i pozitivně zvyšovat maxima cíleně ve školách, které pracují ve složitém socioekonomickém prostředí, vzdělávají větší počet cizinců nebo pracují s větším počtem nadaných žáků, pro které mají specifické podmínky.

„Mně to přijde osobně jako určitý úhybný manévr, aby nás znevěrohodnil v očích veřejnosti,“ řekl v reakci na ministrovo vyjádření Dobšík. Odbory podle něj už začátkem roku požadovaly růst platů pedagogů, nepedagogů i učitelů o 10 procent. Nedůvěru podle něj způsobilo i to, že měl rozpočet školství podle původních návrhů klesnout o 30 miliard. Požadavky podle něj formulovali odboráři jasně a je o nich připraven dál jednat.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek také tento týden řekl, že vláda je připravená zvážit převedení ještě čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna.