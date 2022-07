Nový Bidenův člověk v Praze: Objevil Twitter, kritizoval Trumpa

Americký časopis Forbes ho zařadil ke stovce klíčových hráčů v technologickém byznysu. Investoval mimo jiné do sociální sítě Twitter, který je nejen v USA zásadní politickou platformou. Teď se Sabet chystá posunout do politického „ringu“ i osobně.

Kdo je favorit na vyslance Bílého domu v Praze? Američan s korejsko-íránskými kořeny je spoluzakladatelem společnosti Spark Capital. Prozíravost prokázal, když v roce 2008 investoval do sociální sítě Twitter. Tehdy byla ještě v plenkách, podle Sabetovy webové stránky měl tehdy Twitter 11 zaměstnanců a pár stovek tisíc uživatelů - dnes má stovky milionů aktivních uživatelů měsíčně. V letech 2008 až 2011 byl Sabet i v představenstvu společnosti Twitter.

Zároveň se ale v průběhu let stal Twitter zásadním politickým kolbištěm. S trochou nadsázky lze říct, že přes Twitter „vládl“ USA jeho náruživý uživatel Donald Trump, nakonec mu ale společnost zablokovala účet poté, co jeho příznivci napadli americký Kongres. Zrušení Trumpova účtu bylo velmi diskutovanou věcí z hlediska svobody projevu i politické zodpovědnosti na sociálních sítích.

„Twitterová otázka“ by mohla komplikovat Sabetovo schválování v Senátu. Republikáni už v minulosti zablokovali Bidenovy velvyslanecké nominace a slyšení v horní komoře amerického parlamentu zůstávají podle zpráv z amerických médií poměrně tvrdá. Ve Washingtonu je skluz ve schvalování nových velvyslanců politické téma.

„Biden nominoval více velvyslanců - 121 - než Bush, Obama nebo Trump ve stejný čas svých prezidentských období. Ale Senát potvrdil jen 72 z nich, oproti tomu Bushovi 93 a 73 Obamovi,“ napsal začátkem července vlivný americký list The Washington Post. Podle něj v Senátu na schválení čekají velvyslanecké nominace do klíčových ekonomik, jako jsou Brazílie, Indie. Oznámenou nominaci nemá například Itálie.

V minulosti se aktivně zapojil do odporu proti zákazu vstupu do USA občanům ze sedmi, převážně muslimských zemí. V roce 2017 vyzýval šéfy technologických gigantů, aby se Trumpovi postavili.

Česko-americké vztahy se momentálně dostávají do důležité fáze. Po roce 1989 hodně stály na osobních vazbách „sametového“ prezidenta Václava Havla, v posledních letech ale procházely složitým obdobím. To začalo pádem radarového projektu v roce 2009 a následným zrušením tendru na stavbu nových bloků v Jaderné elektrárně Temelín, o který se v geopolitické bitvě ucházel americký Westinghouse proti ruskému Rosatomu. Tendr ale nakonec také skončil bez výsledku, česká strana jej zrušila a pro Westinghouse to znamenalo značnou finanční ztrátu.