Po měsíci v Česku. Ukrajinské matky se už nebojí bomb, ale kde budou bydlet

Dvacátnice Tatiana přijela do Česka před měsícem. Společně s mámou vzala kocoura Tima, malou cestovní tašku a vydala se z válkou zmítaného Charkova. Několika vlaky a autobusy se dostala až na pražské Hlavní nádraží. Tam jsme se setkaly poprvé. Od té doby jsme v kontaktu a píšeme si krátké zprávy přes sociální sítě.

„Ahoj,“ začíná Tatiana v češtině, dál už pokračuje v angličtině. Sem tam ale už použije i české slovo. Jazyk se učí hned od prvních dní, kdy přijela jako válečná uprchlice do Česka. S maminkou jsou v Roudnici nad Labem, bydlí v hotelu, kde ale mohou být jen do poloviny května a poté nevědí, kam půjdou.

„Jak se mám? No, obvyklá odpověď by byla – dobře, hehe,“ odpovídá ironicky Tania. Pokračuje ale už vážně. „Snažím se být pozitivní, ale teď se hodně bojím toho, kde budeme bydlet. A samozřejmě mi opravdu chybí část rodiny, která zůstala v Charkově. Chtěla bych je všechny obejmout,“ píše.

„Být tu jako uprchlice je jiné. Češi se k nám ale chovají velmi mile, upřímně se nám snaží pomoct, prokazují sympatie. Dává mi to naději a taky je to pro mě důkaz, že nejsme sami,“ dodává Tatiana.

S Innou a jejími dvěma syny jsem se setkala pár dní před tím, zrovna se přistěhovali do kladenského bytu, který jim poskytla česká rodina. Zabydlovali se a vyprávěli svoje bezprostřední zážitky z cesty do Čech z Kyjeva, odkud pocházejí. Inna mi tehdy ukazovala fotografie, které jí posílal manžel, který zůstal ve městě a přidal se k domobraně.

Mladší syn je prvňák, který už nastoupil do české školy. „Denně má českou školu, ale i ukrajinskou online na dálku, je to hodně náročné,“ popisuje sympatická tmavovlasá Ukrajinka.

Právě péče o mladšího syna jí nedává příliš prostoru najít si práci. Každý den ho vodí do školy a vyzvedává a pomáhá mu s domácími úkoly pro české i ukrajinské hodiny. „Nestíhám práci na plný úvazek, to hodně komplikuje hledání práce. Navíc jsem se ještě nenaučila jazyk,“ říká. Inna tím naráží na dlouhodobý problém českého pracovního trhu, kde poloviční úvazky nejsou běžnou praxí.

„Asi nejtěžší je teď pro mě, aby mladší syn zvládal dvě školy. A také s rozpočtem se musíme hodně držet. S pěti tisíci na osobu je to náročné. Manžel nepracuje, já nepracuji a navíc nám nepřišly peníze za mladšího syna, a to proto, že si to na úřadě špatně zapsali,“ popisuje Inna nedávnou zkušenost.