ANO chce vyloučit Rychetského z rozhodování o mimořádné valorizaci

Hnutí ANO podle zjištění Seznam Zpráv žádá, aby byl z projednávání vyloučen předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, a to kvůli pochybnostem o jeho nepodjatosti.

„Mohou potvrdit, že je to součástí našeho návrhu,“ potvrdila šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha je spíše výjimečné, že by podání k Ústavnímu soudu obsahovalo žádost o vyloučení soudce kvůli podezření z podjatosti.

„Rozhoduje plénum, které posoudí, jestli je, či není soudce podjatý. Je to jedna z věcí, která může projednávání o něco pozdržet,“ přiblížil vedoucí Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Podobně jako bývalý ústavní soudce Stanislav Balík (a aktuální člen Redakční rady Seznam Zpráv, pozn. red.), i Gerloch zmiňuje, že procesně vše komplikuje fakt, že před hnutím ANO napadli snížení mimořádných valorizací senátoři. Jejich podání by se tak mělo řešit dříve a to z dílny hnutí ANO připojit jako vedlejší účastník.

„I toto bude muset Ústavní soud procesně vyřešit, tedy že plénum bude muset odmítnout návrh dnešní poslanecké skupiny, a pak se to dostane k soudci zpravodaji, kterému připadla ta senátorská věc,“ vysvětloval Balík koncem minulého týdne.

Pavlu Rychetskému končí mandát v srpnu a je velmi pravděpodobné, že do té doby Ústavní soud o podání nebude rozhodovat. Nepočítá s tím ani samotné hnutí ANO, jehož místopředseda Radek Vondráček by považoval za úspěch, kdyby rozhodnutí padlo do konce roku.