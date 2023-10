Až zbytečné gesto, míní experti o přesunu české ambasády. Sněmovna je pro

„Osobně dlouhodobě podporuji přesun české ambasády do Jeruzaléma. Jsem přesvědčen, že v současné době by to byl žádoucí krok,“ uvedl Petr Fiala na sociální síti X s tím, že o následném postupu bude koalice jednat.

„Z hlediska dlouhodobé zahraniční politiky České republiky to není nijak překvapující. Nicméně by to nejspíše nebyl uvážený krok a ze strany Palestinců a arabských států by to mohlo být vnímáno spíše jako provokace,“ vysvětlil Melichar s tím, že by přesunutí ambasády mohlo přispět k další eskalaci konfliktu a celkovému zhoršení situace v oblasti. „Je to diplomaticky velmi citlivé gesto podpory, které je možná až zbytečné,“ dodal.