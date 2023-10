Babiš opráší obytňák. ANO řeší, jestli ho stáhne ze Sněmovny

„Výjezdy budou ve všech formách – vlakem, auty i obytňákem. Do regionů se chystá i předseda Babiš a teď si budeme v dalších týdnech říkat, jak si to rozložíme časově,“ řekl Seznam Zprávám první místopředseda hnutí Karel Havlíček.

Několik zdrojů z hnutí ANO mimo záznam potvrdilo, že v souvislosti s tím se opětovně řeší i otázka, zda má Babiš zůstat poslancem, nebo se ze Sněmovny stáhnout. Ve hře bylo i to, že by mohl expremiér v eurovolbách kandidovat, z této myšlenky ale sešlo.

Teď je ovšem podle zdrojů z ANO otázka znovu na stole, ačkoliv Andrej Babiš dlouhodobě oficiálně tvrdí, že o opuštění mandátu neuvažuje. Sám to ale naznačil v jednom ze zářijových projevů ve Sněmovně. Za pultíkem tvrdil, že zažíváme „novou totalitu“ a že on ve Sněmovně „být nemusí“.

„Já půjdu na ta náměstí. Půjdeme do ilegality,“ hřímal Babiš. Když po něm nyní chtěli redaktorky vysvětlit, co přesně tím myslel, uvedl pouze: „Vystupuji méně na veřejnosti a v médiích.“

V hnutí ovšem panují obavy, že pokud se Babiš vrhne plnou silou na kampaň a zároveň zůstane poslancem, vzbudí to vlnu kritiky, že nechodí do práce. Tvrdému jádru voličů, které Babiš už dávno přesvědčil, že Sněmovna je „žvanírna s chlebíčky, kde se nemaká“, by to pravděpodobně nevadilo. Podle Herzmanna to však může odradit vlažnější podporovatele.