Česko mění diplomatický přístup k Číně. Ústřední postavou bude Fialův muž

Analýzu si také můžete poslechnout v audioverzi.

Za prezidenta Miloše Zemana se vztahy s Čínou dostaly na úroveň, kterou se stěží dalo označovat za vybalancovanou či z hlediska Česka za důstojnou.

Čínští obchodníci nesplnili své sliby o investování desítek miliard korun, a když se k tomu přidalo, že k moci se dostala protchajwansky orientovaná vláda Petra Fialy a Zeman skončil na Hradě, vztahy s Pekingem zamrzly.

Jenže v souvislosti s ekonomickým a geopolitickým děním, válkami na Ukrajině a na Blízkém východě, Fialův kabinet přehodnotil „nulovou“ politiku vůči Číně a vydal se na konstruktivnější cestu, jejímž cílem je zjednodušeně řečeno „aspoň nějak s Čínou mluvit“.

Ústřední postavou tentokrát nebude pročínsky orientovaná hlava státu, ale jak vyplynulo z pátrání Seznam Zpráv, klíčový vládní pragmatik a premiérův poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar (ODS).

Ten už na začátku listopadu spolu s ředitelem civilní rozvědky o budoucích vztazích v Pekingu jednal. Jeho návštěva zapadá do přístupu, který nyní razí ostatní západní státy. S Čínou a jejími vrcholnými politiky hovořili v poslední době americký prezident Joe Biden, německý kancléř Olaf Scholz, nejbohatší člověk planety Elon Musk či někdejší legendární ministr zahraničí USA Henry Kissinger.

„Proč se s Čínou bavit? Protože je nejen druhou největší ekonomikou světa, ale celkově druhou nejmocnější zemí světa,“ řekl Seznam Zprávám Pojar, který patří k nejvlivnějším představitelům současné vládní garnitury. Pojar věděl i o scénáři nedávného setkání exministra obrany Jaroslava Tvrdíka s čínským premiérem Li Čchiangem.

Odmítl, že by česká vláda měla přistupovat na případné podmínky, které by si ke spolupráci Čína stanovila. Zároveň popřel spekulaci, že Úřad vlády a premiér Petr Fiala nyní sestavují cestu do Pekingu. „Žádná cesta se aktuálně nepřipravuje. Bude-li dávat taková cesta někdy v budoucnosti smysl a dostane-li pozvání, jistě na něj adekvátně zareaguje,“ uvedl Pojar.

Nepodlézat, chovat se racionálně

Na rozdíl od Zemanova přístupu, kdy se český prezident čínským mocnářům lísal do přízně například vyjádřením o čínské inspiraci stabilizace společnosti, má být dle Pojara cílem důstojnější pozice Česka ve spolupráci s Čínou. „Budu rád, když se budeme chovat sebevědomě, férově a racionálně. Tím nemůžeme nic zkazit,“ uvedl Pojar.

Jakou konkrétní strategii komunikace a přístupu k Číně bude Fialův kabinet razit, ale Pojar říci nechce. „Nezáleží na velikosti země. Stačí vždy vědět, co chceme, a chovat se seriózně a předvídatelně. Pak není těžké si adekvátní respekt získat,“ uvedl.

S takovým přístupem souhlasí i zástupce tuzemského průmyslu Radek Špicar. „Chcete-li získat respekt od země, jako je Čína nebo jiné velmoci, musíte být sebevědomí a mít co nabídnout. Podlézavost a nepředvídatelné chování je to nejhorší, co můžete předvést. Je to, jako když v baru stojí slečna, o kterou mají všichni zájem. Pokud se k ní hned pohrnete, budete jí lichotit, kupovat drinky a nekriticky obdivovat, tak si vás moc vážit nebude,“ řekl Seznam Zprávám viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Bezedný Zeman

Bude otázkou, co si pod zmiňovanou předvídatelností budou představovat Číňané. Například pár dnů před jednáním Pojara v Pekingu vyšla výroční zpráva BIS, ve které je celá kapitola věnovaná Číně jakožto komplexní hrozbě pro ČR.

„Čína v českém prostředí k prosazování svých zájmů a získávání informací stále intenzivněji využívá členy krajanské komunity, která představuje jeden z nástrojů čínských vlivových operací,“ píše se mimo jiné ve výroční zprávě.

Právě bezpečnostní linka a riziko působení čínských zpravodajských služeb představovaly kritický faktor dosavadních česko-čínských vztahů. O to větším překvapením bylo, když se ukázalo, že s Pojarem se pekingského setkání s nejvýše postaveným čínským diplomatem Wangem účastnil i ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimír Posolda. Proč?

„Cílem bylo nastavit komunikační kanály, pokud bychom je někdy vzájemně potřebovali,“ uvedl Pojar s tím, že o výsledcích jejich jednání informoval příslušné tuzemské instituce a úřady. Ve hře podle něho není přímá spolupráce, to spíše otázky „mezinárodního terorismu, nelegální migrace nebo proliferace zbraní hromadného ničení“.

Velmi ostražitě česko-čínské vztahy pozoruje odborný projekt Sinopsis, který dlouhodobě varuje před nepřátelským čínským vlivem. Jeho dlouholetý ředitel Martin Hála vnímá Pojarovu cestu jako snahu zmírnit, či zastavit propad vzájemných vztahů.

„Bývalému prezidentu Zemanovi a jeho poradcům se podařilo udělat z této bilaterální relace karikaturu. To vedlo v podstatě k volnému pádu tohoto vztahu. V jistém okamžiku je třeba pod něj, jak se říká, nastavit dno. Na přesnou kalibraci takového kroku budou mít různí lidé různý názor; já považuji za v zásadě pozitivní aspekt, že tu hranici s Pekingem dojednávají bezpečnostní experti, a nikoliv různí posunovači vztahů, jako byl třeba pan Hamáček,“ řekl Seznam Zprávám Hála.

Nemálo českých politiků v minulosti se pokusilo v Číně z pragmatických důvodů „bodovat“, nebo alespoň uhrát politickou remízu.

Podle Hály si může v Číně Česko vybudovat respekt, když k ní bude přistupovat realisticky, a to včetně rizik. „Ignorovat ji pochopitelně nemůžeme. Vztahy je třeba nastavit tak, aby se maximalizovaly naše zájmy a minimalizovala rizika. K tomu je třeba důkladně se obeznámit s politickým a ekonomickým systémem ČLR a s jejím postavením a ambicemi v dnešním světě. Teprve pak se můžeme pokusit vzájemně vztahy optimalizovat,“ dodal.

Tchaj-wan nevychladne

Zemanovské lísání se k Pekingu (i k Moskvě) za jakoukoli cenu se část českých politiků snažila vyvažovat - a také tím zachraňovat Česku mezinárodní reputaci i vztahy s USA - sbližováním s místními oponenty komunistického režimu v Číně, zejména s demokratickým Tchaj-wanem. Ten je autonomní zemí, ale pevninská Čína si jej stále nárokuje.

Politicko-byznysovou misi na Tchaj-wan letos zjara vedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Jak dnes Pekarová Adamová vidí svou cestu ve světle narovnávání vztahů s Čínou?

„Moje cesta na Tchaj-wan byla jedním z milníků vztahů s naším demokratickým spojencem, podobně jako předtím cesta Miloše Vystrčila, a navázala na tradici havlovské diplomacie. Očekávání splnila a jsem přesvědčena i o tom, že standardní diplomatická komunikace s Čínou na to nemá žádný negativní vliv,“ řekla Pekarová Adamová Seznam Zprávám.

Pojarovu cestu do Pekingu považuje za standardní úřednické jednání. „Je něco zcela jiného, když vůči Číně vystupujete servilně a budujete až vazalský vztah, což byl případ prezidenta Zemana. Z jeho podlézání Číně profitovala jen hrstka jeho souputníků. To, že současná vláda udržuje komunikační kanály s Pekingem, je v pořádku, naše zahraničněpolitické směrování to nijak negativně neovlivňuje a o jakékoliv podobnosti se Zemanovou érou nejde hovořit,“ dodává.

Zároveň je ale podle ní důležité být ve vztazích s autoritářským režimem velikosti Číny maximálně obezřetný. „Nesmíme zapomínat na to, že Čína dlouhodobě ohrožuje naše bezpečnostní zájmy, provádí nekalé obchodní praktiky, jejichž součástí je i otrocká práce, agresivně vystupuje proti našim spojencům v Indo-Pacifiku, porušuje lidská práva svých obyvatel a tak dále. To si ovšem současná vláda i prezident velmi dobře uvědomují,“ dodává.

Podle Pojara české úřady tchajwanskou stranu o krocích vůči Číně informovaly. „Mohu vás ujistit, že tchajwanská strana ví vše, co vědět potřebuje. Stejně jako všichni naši klíčoví spojenci,“ uvedl Pojar.

Já pán, ty pán

Vedle geopolitického hlediska komunikace s Čínou jde stejně tak o ekonomické důvody, proč být s Čínou v kontaktu. Zástupci byznysu nepřekvapivě toto sbližování kvitují.

„V minulosti jsem kritizoval příliš devótní politiku Česka vůči Číně a za stejně nešťastnou bych považoval politiku, která by Čínu zcela opomíjela a měla s ní nulovou interakci. Snahu současné vlády znovuobnovit vztahy s Čínou, tentokrát snad bez zbytečné podlézavosti a ve formě já pán, ty pán, podporuji,“ řekl Seznam Zprávám viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Podle něho nelze Čínu ignorovat z důvodu, že jde o klíčového geopolitického hráče. „Čína je světová velmoc, její vliv bude sílit a bude dobře, když s jejími představiteli budeme v kontaktu, přinejmenším abychom věděli, co se v zemi děje a mohli s ní hovořit o tématech, která jsou pro nás důležitá, jako je Ukrajina nebo globální oteplování,“ dodal Špicar.