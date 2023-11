Chci se stát středočeským hejtmanem, překvapil Skopeček z ODS

Jan Skopeček – konzervativní poslanec a viditelná tvář ODS, který má často odlišné názory než nynější Fialovo stranické vedení – by se rád stal středočeským hejtmanem.

V sobotu se koná regionální sněm občanských demokratů, jenž by měl schválit jeho nominaci na lídra pro krajské volby, které se uskuteční příští rok.

Třiačtyřicetiletý politik přitom dlouho usiloval o post ministra financí, ale premiér Petr Fiala si raději vybral svého blízkého spojence Zbyňka Stanjuru. Na Skopečka zbyla funkce mimo vládu – stal se místopředsedou Poslanecké sněmovny.

„Připravoval jsem se na exekutivní roli roky před posledními sněmovními volbami a byl jsem připraven převzít odpovědnost za vládní resort ekonomického charakteru. Dostali přednost jiní, což respektuji, a mně se tím otevírá možnost využít své profesní znalosti v kraji, ze kterého pocházím,“ vysvětluje Skopeček své rozhodnutí v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Myslel jsem, že máte ambice spíš v celostátní politice coby ekonom, kterých se dnes nedostává.

Profese ekonoma je přidanou hodnotou i na pozici hejtmana. Zároveň to nevnímám tak, že bych tím musel definitivně vyklidit prostor v celostátních ekonomických a politických tématech. Je dostatek příkladů hejtmanů z nejrůznějších stran, kteří vahou své pozice i silou argumentů dokázali promlouvat i do celostátní politiky. Hlavně ale pro mě není krajská politika žádnou novinkou.

Ačkoliv mě dnes nejvíce lidí vnímá jako poslance, ve středočeské krajské politice jsem se aktivně pohyboval od roku 2004 do roku 2020 a dodnes některá krajská témata řeším. Myslím, že to je slušná zkušenost.

Ve středních Čechách vyhrálo poslední krajské volby hnutí STAN, které je v regionu tradičně silné. Je to i tak, že ODS potřebuje do čela známou tvář?

ODS je ve Středočeském kraji rovněž silná, sněmovní volby jsme tu v koalici Spolu vyhráli nad koalicí Pirátů a STAN. Jdu do toho proto, že mám chuť a myslím, že i energii věci měnit a posouvat rychleji dopředu. Středočeský kraj je největším a ekonomicky nejsilnějším krajem v porovnání s ostatními. V řadě věcí je napřed, řadu věcí se tu podařilo zlepšit, ale při pohledu na dynamiku rozvoje v některých jiných krajích mám pocit, že svůj potenciál nevyužíváme dostatečně. Bývaly doby, kdy se ostatní krajské reprezentace dívaly na Středočeský kraj jako na zdroj inspirace, dnes se podle mě dívají spíše směrem na jih.

Co vám na to říkají kolegové v ODS?

To není izolované rozhodnutí Jana Skopečka. Na tom rozhodnutí má opravdu velký podíl i silná poptávka ze středočeské ODS a od koaličních partnerů, se kterými chceme kandidovat. Musím ale s pokorou dodat, že regionální sněm bude teprve zasedat a až ten rozhodne o tom, zda lídrem skutečně budu.

Sami, nebo Spolu?

Chcete, aby koalice Spolu šla ve středních Čechách společně? Ptám se proto, že v případě evropských voleb jste volal po tom, aby ODS kandidovala samostatně.

Ano, s kolegy ze středočeské TOP 09 a KDU-ČSL jednáme o společné kandidátce do krajských voleb. V evropských volbách jsem preferoval samostatnou kandidátku ODS kvůli rozdílnému pohledu stran na podobu unijní integrace nebo Green Deal. V krajských volbách mi toto spojení dává velký smysl. Jednání jsou na dobré cestě a věřím, že je v řádu týdnů dotáhneme do konce.

Souvisí vaše úsilí o hejtmanský post s tím, že u současného vedení ODS jste tak trochu za „rebela“?

Nepovažuji se za rebela. Nejsem typ, který by chtěl okopávat kotníky vládě, která to má strašně složité. A myslím, že to tak ani necítí vedení. Na straně druhé ale nejsem člověk, který by byl schopen zapomenout na své vzdělání, politické přesvědčení a program za který kandidoval. Proto se snažím otevřeně říkat, co je podle mě ekonomicky a politicky správně a co nikoliv. Dělám to uvnitř našich stranických fór, nevytvářím konflikty navenek.

Vždyť občas Fialův kabinet za nedostatečné reformy kritizujete i veřejně.

Myslím, že naopak v médiích vysvětluji vládní kroky častěji, než někteří méně viditelní ministři. Hájím to, co dělá vláda dobře a férově odpovím, když se můj pohled zásadně liší. Hospodářské politice, vybraným ekonomickým tématům se věnuji i na akademické půdě, tak možná můj pohled může být minimálně inspirací. Snad nechceme žít v uniformní politické straně, kde budeme na sebe jen kývat. A že jsou věci, které lze dělat jinak a že je spousta strukturálních problémů české stagnující ekonomiky, které urgentně zasluhují řešení, jako ekonom zamlčovat neumím.

Nevrháte se do prohrané bitvy? Vládní strany kvůli nepopulárním opatřením většinou v mezivolbách do krajů pravidelně narazí, voliči jim to spočítají.

Pokud bych si myslel, že je to prohraná volba, tak bych neměl ani nárok o funkci hejtmana ve volbách usilovat. Volby nebudou kvůli celostátní politické atmosféře jednoduché, to je pravda, ale o to více je třeba zabrat.

Pokud dostanu důvěru, budu chtít s kolegy navázat na to dobré, co se v krajské politice podařilo. A využít pro Středočeský kraj to, že máme vládu a že k ní nemám daleko. Silnice, zdravotnictví, školství, to jsou věci, kde je pro úspěch třeba spolupráce mezi krajskou a vládní reprezentací.

Co konkrétně hodláte udělat se Středočeským krajem, který má spoustu problémů?

Chtěl bych využít toho, že se celostátně rozpohyboval rozvoj infrastruktury, a v úzké spolupráci s ministrem dopravy (Martinem) Kupkou dotáhnout co nejvíce investic, abychom zlepšili dojíždění a dopravní obslužnost v kraji. Společně s Prahou musíme rozšiřovat P+R parkoviště. A také dál investovat do nemocnic a lékařské péče, abychom nemuseli za lepší medicínou do Prahy. Optimalizovat obory středních škol, aby nabízely to, co skutečně chtějí studenti studovat. Je toho ale mnohem více.

Po volbách v kraji byste raději chtěl vládnout s progresivními Starosty a Piráty jako doposud, anebo raději s pragmatickým hnutím ANO?