Pokud má obec hernu, přijde o dotace, plánuje hejtmanka

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) přišla s plánem, od kterého si slibuje, že by některé obce v kraji mohl odradit od provozu heren.

Obcím, které na svém území tolerují nebo přímo podporují tvrdý hazard, chce sebrat všechny krajské dotace. Postaví je tak před volbu - buď na svém území vydají vyhlášku zakazující nejtvrdší formu hazardu, nebo mohou zapomenout na nové silnice či vodovod za krajské peníze.

Prosadit to ale nebude jednoduché, přiznává Pecková v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Vyjednala si podporu vlastní strany a počítá i s Piráty. V radě ale sedí také ODS a zástupce TOP 09.

Jako hejtmanka nemáte možnost regulovat klasické herny a kasina. Je to na rozhodnutí obcí. Jak tedy chcete hazard v kraji omezit?

Ano, pokud obec není, řekněme, příliš osvícená, tak vidí jenom ty peníze, které z toho získává. Z daní z hazardních her má příjem, který může být i relativně velký.

Ale každý zodpovědný starosta a každé zodpovědné vedení obce si musí položit otázku, za jakou je to cenu. Můžou to být zničené rodiny, odebrané děti, které jdou do náhradní péče nebo do dětských domovů. Starosta může alibisticky říct, že to už není problém obce, že to už řeší někdo jiný a že je důležité, když obec dostane do rozpočtu z hazardu třeba i 100 milionů. Ale mně tohle přijde strašně krátkozraké. Hodně jsem přemýšlela, jak bychom mohli motivovat obce, aby neměly zájem mít hazard na svém území.

A s jakým plánem přicházíte?

Když neplatí apel na morální hodnoty a vysvětlování, že důsledky stejně zaplatí celá společnost, tak jediná cesta vede zase přes peníze. Na základě analytických podkladů od odboru bezpečnosti a krizového řízení teď připravujeme návrh, kdy bychom z dotačních titulů Středočeského kraje vyřadili jako oprávněné žadatele obce, které na svém území buď hazard trpí, nijak proti němu aktivně nebojují a obecně závaznou vyhláškou ho nezregulovaly, nebo ho přímo podporují.

Takže život v obcích by se musel zcela obejít bez peněz z krajských dotací?

My rozdělujeme ve všech fondech zhruba 600 milionů. Ale nejsou to všechno peníze, na které si sáhnou obce, jsou to i peníze pro sportovní kluby nebo třeba kulturní zařízení. Bavili jsme se o tom, jestli máme z té dotace vyřadit třeba divadelní spolek z města, které podporuje hazard. To je ale nesmysl. V takovém spolku mohou být lidé, kteří se třeba proti své radnici podporující hazard i vymezují a jsou třeba proti.

My bychom museli vyřadit fondy, kde je žadatelem přímo obec. To jsou typicky fondy na výstavbu kanalizací, vodovodů, opravu silnic nebo kulturní a sportovní akce, které pořádá obec a kde je žadatelem obec.

Jste přesvědčená, že by to obstálo před soudem?

Ano, myslím si, že ano. Věřím, že jako samosprávný Středočeský kraj můžeme určovat podmínky, za kterých přidělujeme své dotace. Před soudem by jistě obstálo, že vyřadíme z dotací obce, na jejichž území je nějaký nežádoucí jev, proti kterému nebojovaly. Kdyby soud řekl, že na tohle nemáme právo, tak by podle mého názoru zasáhl neoprávněným způsobem do samosprávy kraje.

Na druhou stranu je otázka, kterou mám samozřejmě v hlavě, jak moc velký to bude bič na obce, které na svém území takováto zařízení mají.

Jinými slovy: peníze z hazardu jsou lákavější než dotace z kraje?

Je jasné, že to budou vážit na miskách vah. Relativně malá obec s malým rozpočtem bude třeba chtít postavit kanalizaci a bude vědět, že jim na to dáme 10 milionů. Když bude mít jeden nonstop bar, kde bude pět beden, a bude z toho mít pár desítek tisíc ročně, tak si to rozmyslí a vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou hazard zakáže. Spočítá si to. Radši bude mít možnost žádat o dotace než podporovat nebo tolerovat hernu.

Daleko větší problém, na který nemáme nástroj, je obec, která na svém území má kasino a příjem v řádech desítek milionů korun. To je třeba případ Tuchoměřic, kde má vyrůst velké kasino nebo i dvě. Třeba Vestec má z hazardu několik desítek milionů ročně. V Tuchoměřicích jim slibují, že to bude až ke 100 milionům.

Pokud se taková obec nechystá stavět nějakou velkou infrastrukturu… a vlastně, i když ji stavět bude, tak bude žádat o státní dotace nebo dotace z Evropské unie, kde žádná podmínka regulace hazardu nebude. A spoluúčast kraje třeba ve výši 10 milionů pro ně nebude zajímavá. Klidně o tyhle peníze přijdou, ale budou mít 100 milionů ročně z hazardu.

Nedělám si ambice, že náš plán vyřeší všechno, ale podle mého názoru je důležité a zásadní se proti hazardu vymezit. Říct, že s tím nesouhlasíme, že s sebou nese řadu negativních jevů, a dělat alespoň drobné kroky.

Pokud se ještě něco nezmění, tak vláda tento týden schválila změnu pravidel vyplácení peněz z hazardu. Obce by měly inkasovat o dost méně než dosud (viz box). Je to výrazný posun?

Aktuální návrh po koaličním jednání tento týden, tedy že většinu příjmu z hazardu na území obcí dostane stát a zbytek se rozdělí tak, že polovinu dostanou právě tyto obce a polovina se rozpočítá mezi ostatní obce, které hazard nepodporují, je něco, nad čím úplně freneticky nejásám, ale jde to alespoň směrem, který je mi blízký. To, co oceňuji, je fakt, že snižuje motivační fungování dosavadního přídělu daně do rozpočtu obce, která hazard povolí.

Méně peněz z hazardu pro obce Podle současného zákona dostávají obce 65 % peněz vybraných na daních z hazardu, a to podle toho, kolik automatů je v které obci zaregistrováno. Dokonce se podle počtu fyzických automatů rozdělují i čím dál významnější příjmy z online hazardu. Obce si díky tomu mohou přijít až na stovky milionů korun. To se má ale v rámci konsolidačního balíčku změnit. Podle posledního prohlášení vlády se bude obcím rozdávat podle počtu automatů už jen necelá čtvrtina peněz. Daně z online hazardu navíc poputují pouze do státní pokladny. Špatná zpráva pro herny. Pro obce už nebudou tak výhodné jako dřív

Zpět ale k vašemu záměru. Máte pro něj vyjednanou politickou podporu v krajské radě a zastupitelstvu? A stihnete ho prosadit do konce mandátu (tj. do podzimu roku 2024)?

Já bych to chtěla stihnout do konce mandátu. Na rovinu říkám, že mám zatím vyjednanou politickou podporu v našem politickém hnutí Starostové a nezávislí. Co se týče Pirátů, myslím si, že tento krok budou podporovat. S kolegy z ODS budu jednat. Nebudu zastírat, že když se podívám na některá středočeská města, kde hazard je přítomen, tak jsou vedená i některými členy rady Středočeského kraje. Ale třeba je to o argumentech, které vezmou v potaz.

Proč jste se zrovna vy, z pozice hejtmanky, pustila do boje s hazardem?

Jako hejtmanka hodně řeším děti v dětských domovech, děti v pěstounské péči atd. Vidím za těmi dětmi jejich osudy a příběhy. V mnoha rodinách je to příběh o závislostním chování, o gamblerství, kdy to rozbilo celé rodiny, kdy je to zadlužilo, dostalo na ulici bez střechy nad hlavou. Vytáhli jsme si data, která to potvrzují.

Gamblerství je vážná závislost. Z dat vidíme, že jde ruku v ruce s drogovým závislostním chováním a kriminalitou. Mezi lidmi, kteří nastoupili do výkonu trestu, v posledních 12 měsících před nástupem do vězení jich 32 % pravidelně hrálo, což je obrovské číslo. Mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit jich hraje 15 %, a to je přibližně desetkrát víc, než je v obecné populaci. Ta korelace je jasná.

Máte osobní zkušenost se závislými?

Měla jsem možnost se bavit s několika lidmi v odvykací komunitě, třeba v organizaci Magdaléna na Včelníku. Většinou to byli lidé drogově závislí, kteří ale hráli automaty ve velkém. Jeden nebyl drogově závislý, ale byl gambler. Všichni, se kterými jsem mluvila, mi říkali, že jejich první cesta vedla k automatu v jejich obci. A v okamžiku, kdy obec ten automat neměla nebo zrušila, tak překvapivě nejeli do vedlejší vesnice nebo nějakého vzdálenějšího kasina, to už pro ně bylo náročné.

Až pak se zaměřili na online hry, a to si uvědomuju, že z pozice hejtmanky a Středočeského kraje nemám možnost přímo regulovat. To je úloha státu. Ale ty první kroky vždy vedly do obyčejné herny, kde si k tomu ten člověk dal kafe, panáka, pak pervitin a měl to blízko domova. To je naše ambice - bojovat s tím, co mohou regulovat obce, a zároveň se zaměřit samozřejmě na prevenci.

Dokážete vyčíslit, kolik peněz Středočeský kraj stojí závislosti jeho obyvatel?

Adiktologické služby, to znamená boj se závislostmi a léčení závislých, částečně hradí zdravotní pojišťovna, částečně MPSV a částečně Středočeský kraj. Díky Fondu prevence kriminality dáváme na služby pomáhající s odvykáním od alkoholu, prášků, drog, gamblerství a na doprovodné služby, to znamená na adiktologii, zhruba 10 milionů korun ročně.

Stačí to?

Zdaleka to nestačí. Ale není to jen o penězích. Adiktologické ambulance zavírají, protože adiktologové jsou často už starší lidé, kteří odchází do důchodu, a my nemůžeme sehnat nové adiktology. Zavřela adiktologická ambulance v Benešově, další v Kutné Hoře. Snažíme se znovu sehnat adiktology a ty ordinace obnovit.

Současně podporujeme síť terapeutických komunit, kam lidé nastoupí na léčbu a jsou tam třeba půl roku. Jde opět o vícezdrojové financování, část z MPSV, ze zdravotního pojištění, od kraje a fundraising, který neziskovky běžně dělají. Takže nemůžu říct, že to kraj stojí jenom těch 10 milionů korun, protože celou společnost to stojí samozřejmě daleko víc. A tyto služby jsou v současné době nedostatečné.

Jak se to projevuje?

Když chce člověk nastoupit třeba do terapeutické komunity, tak čeká až šest měsíců, než se na něj dostane řada. Představte si, že jste člověk bojující s nějakou závislostí a vy sám se přesvědčíte nebo někdo blízký vás přesvědčí, abyste se šel léčit. A pak tu pomoc nedostanete okamžitě, protože pro vás není místo. Může to být marný pokus, po kterém do té závislosti spadnete daleko víc a už na léčbu nenastoupíte.

Jak byste popsala situaci s hazardem ve Středočeském kraji? Já vidím dva fenomény. Zaprvé je to Kladno jako Mekka hazardu a zadruhé snaha hazardních firem stavět herny a kasina v těsné blízkosti hlavního města.

Praha zakázala hazard před třemi lety. A kasina mají tendenci se usídlit za hranicemi Prahy. Nesouhlasím s tím. Také absolutně nesouhlasím s tím, co se dělo v Kladně, to byl opravdu velký podraz na kladenské občany. Tedy kroky, které bych neváhala nazvat manipulací s referendem o zákazu hazardu na území města. S tím se ztotožnil i soud. Radnice má hájit morální hodnoty, má mít přece na svých bedrech starost o to, aby náklady na negativní externality byly co nejmenší. I ze strany financí státu nebo kraje.

Můžeme připomenout, že sama kladenská radnice zaplatila kampaň na podporu hazardu…

Přesně tak, to bylo úplně postavené na hlavu. „Když nebudeme mít herny, kladenský sport nebude mít peníze“, takhle to přece nemůže stát. Takže kladenský sport stojí na penězích a neštěstí lidí, kteří hrají a sází? Sport má povznášet ducha a utužovat tělo, je to něco, co považujeme za zdravé. Gamblerství a hazard se nedá alibisticky obhajovat sportem. To mi přijde úplně na hlavu. Udělali kampaň proti referendu, i po rozhodnutí soudu chtěli referendum udělat nějakou náhodnou sobotu, aby tam nikdo nepřišel, a tak dále.

Kladno má taky problém s drogově závislými a s kriminalitou, ale například tam není kontaktní centrum pro lidi se závislostním chováním. Pokud vím, tak Kladno kontaktní centrum příliš nechce s argumentem, že ‚se nám sem budou stahovat feťáci‘. Ale to není o tom, že se tam budou stahovat. Oni tam jsou, akorát v ulicích a řeší je jen terénní služby, které toho mají nad hlavu.

Chcete na Kladno, co se týče hazardu, zatlačit?