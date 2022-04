Chlebíčková aféra s písmenem Z skončila. Politik chtěl prý potěšit přítelkyni

„Důležité je prokázání úmyslu, pokud by tam měl být prokázán úmysl schvalování agrese, tak tam je důležité prokázat úmysl, což by muselo být dáno třeba tím, že by se zasadily do kontextu jeho předcházející názory a jeho vystupování v této věci. Musely by mu to orgány činné v trestním řízení prokázat, což nemusí být jednoduché,“ říká politolog Miroslav Mareš, odborník na politický extremismus.