Další noční ve Sněmovně? Koalice znovu zkouší zrušit EET

Poslanci si na návrh KDU-ČSL už na začátku schválili možnost hlasovat i po půlnoci. „Očekáváme, že jednání se patrně protáhne i do zítřka. Máme signály z opozice, že se budou horlivě vyjadřovat k těmto tématům. Nenecháme se odradit, jsme na to připraveni. Jsme na to bohužel už zvyklí,“ řekl k tomu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.