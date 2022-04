Dnes se rozhoduje o našem životě pro další desetiletí, říká velvyslanec v USA

Podle českého velvyslance ve Spojených státech amerických Hynka Kmoníčka ukáže odpor vůči ruské agresi na Ukrajině kromě jiného i to, jak se bude žít dalších desítky let.

Je to samozřejmě krvavý, brutální a naprosto zbytečný konflikt, je to Putinova válka na Ukrajině, která znamená pravděpodobně konec jedné epochy, jež začala po konci studené války. Aniž bychom si to uvědomovali, toto období je stejné významné jako to po roce 1989, takže v takovém světě, jaký si dnes stvoříme při odporu proti ruské agresi, budeme dalších 20, 30 let žít.