Pavlova mluvčí končí. Na Hradě nepotvrdila sílu z kampaně

Ještě před několika měsíci by ovšem takový vývoj odhadoval jen málokdo. Během prezidentské kampaně se Řeháková vyprofilovala v jednoho z Pavlových klíčových spolupracovníků, přesto svou situaci neustála.

O konci mluvčí v prezidentské kanceláři nechce nikdo na záznam hovořit, a to ani samotná Řeháková, která se nyní stáhla do domovského Brna.

Seznam Zprávy u několika zdrojů, dobře obeznámených s děním na Hradě, zjišťovaly, co stálo za vzestupem a pádem Pavlovy první mluvčí. Angažmá Markéty Řehákové u Pavla v zásadě rozdělily na dva poločasy: první v kampani, druhý na Hradě. Zatímco v prvním dějství pomyslně střílela góly, ve druhém dostala červenou kartu.

Třicetiletá Markéta Řeháková původně pracovala jako novinářka v Hospodářských novinách. V roce 2021 se přesunula do společnosti Semantic Visions, kde se specializovala na bezpečnostní témata a oblast dezinformací a ruské propagandy.

Řehákovou do týmu loni v květnu přivedla tehdejší šéfka generálovy kampaně Pavla Nýdrle, která svou misi u Pavla ukončila po jeho nástupu na Hrad. S médii od té doby příliš nekomunikuje, u Řehákové udělala výjimku. „Mně se s ní pracovalo dobře,“ zavzpomínala Nýdrle pro Seznam Zprávy na loňský rok.

Vybrala si ji dle svých slov v době, kdy potřebovala specialistu nejen na komunikaci, ale i na strategii a mediální tréninky - například na televizní debaty. „Nebylo snadné takového člověka na trhu najít, protože pro většinu potenciálních uchazečů šlo o risk. Nevěděli, zda volby vyjdou. Cenila jsem si, že Markéta byla ochotná jít do rizika, jít dělat politickou kampaň,“ uvedla Nýdrle.

Na Řehákové oceňovala její pracovní zkušenosti. „Pro mě byly zárukou kvality, orientovala se v bezpečnosti, znala životopis Petra Pavla. Navíc v minulosti pracovala jako novinářka, takže její silnou stránkou bylo, že věděla, co novináři potřebují a co je zajímá,“ dodala někdejší šéfka Pavlovy kampaně.

„Největší strach jsem měla, aby to nepoškodilo prezidenta. Mým plánem nebylo, aby se den po zvolení řešilo, zda má kompetentní mluvčí. Přesvědčilo mě to však v tom, že mezi sebou máme velkou důvěru, jeden druhému kryjeme záda. K veřejné kritice přistupuju tak, že se musím poučit a pokračovat v práci dál,“ uvedla v červnu Řeháková v pořadu Off record pro Seznam Zprávy.