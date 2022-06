Doubrava zpochybnil masakr v Buči. Senátoři při jeho projevu opustili sál

„Tam jsem se dozvěděl úplně jiné informace, než které dostáváme. Takže například ta záležitost nebo to neštěstí v té Buči nemohli podle těch zpravodajství spáchat ruští vojáci,“ pravil o událostech ve městě, kde se po ústupu ruských ozbrojených sil v ulicích a hromadných hrobech našlo více než 400 mrtvých civilistů.

Podle Miroslavy Němcové odešli téměř všichni. „Bylo to poměrně rychlé. Šli jsme na nádvoří Senátu a než kolegové dokouřili cigaretu, už jsme mohli zpět,“ popsala pro Seznam Zprávy.

Jaroslav Doubrava byl do Senátu zvolen za Severočechy. Až do roku 2010 však byl členem KSČM, za kterou rovněž v Senátu zasedal. V její předchůdkyni KSČ působil už od roku 1967. V roce 2014 se jako pozorovatel účastnil voleb v samozvané Luhanské lidové republice, která je separatistickým územím Ukrajiny. Za to se dostal na sankční seznam Ukrajiny. Obhajoval také ruskou anexi ukrajinského poloostrova Krym.