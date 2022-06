Ruské tanky mohou dojet až do Prahy, varoval Zelenskyj český Parlament

„Ruské tanky, které přepadávají města ukrajinského Donbasu, musí být zastaveny a spáleny. Aby už nikdy více nemohly dojet do Prahy, Ostravy, Brna ani do Plzně, Karlových Varů, ani do žádného města na našem světadílu,“ uvedl Zelenskyj.

„Jsou to obyvatelé České republiky a také český Parlament, který velmi dobře rozumí, co vy na Ukrajině prožíváte. Jak víte, my máme období v české historii, ať je to mnichovská dohoda 1938 nebo okupace Vojsky varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou 1968, které nám umožňují, abychom měli sílu a motivaci vás silně podporovat, cítit s vámi a být s vámi solidární,“ uvedl Vystrčil.