Ekonom: Česko do chudoby nepadá. Důchodci dostanou přidáno

Jedná se především o nezbytný krok. Parametrické úpravy důchodového systému jsme v rámci NERV navrhovali již v listopadu minulého roku, věnovali jsme se i valorizaci. Není to tak, že by penzisté nedostali přidáno, neškrtají se důchody. Ty rostly v minulém roce, kde rekordně porazily inflaci, a porostou i nadále v tomto roce. Ale valorizační rámec realisticky reflektuje očekávání ohledně inflace, která bude klesat, a samozřejmě také fiskální situaci, která je opravdu neutěšená.

Žene se Česko do chudoby, nebo je to podle vás strašení?

Myslím si, že je to strašení. Samozřejmě tlak na mnohé domácnosti byl a stále je enormní, ale já doufám, že co se těch nepříjemných překvapení týče, z nejhoršího jsme venku. Navíc je třeba neustále opakovat, že sociální polštář v České republice funguje.

Jsme rozvinutá ekonomika, která se o potřebné dokáže postarat. To není alibismus nebo marginalizace těžkostí mnohých lidí. Je to objektivní fakt a je třeba jej neustále opakovat všem, kdo snadno podléhají trudnomyslnosti. V projektu Neviditelní, v němž analyzujeme vybrané socio-ekonomické skupiny s problematickou kvalitou života, vidíme, že mnohdy nejsou ta řešení o penězích, ale o lepší organizaci, o synergiích mezi současnými prvky systému sociální péče. I na tom vláda pracuje, alespoň tak soudím z informací, které mám.

A dovolím si ještě poznámku: Z našich průzkumů v projektu Neviditelní vyplynulo, že mnozí senioři mají ekonomické těžkosti i proto, že se snaží finančně podporovat své děti a vnoučata. To je samozřejmě v pořádku a velmi chvályhodné, ale v mnoha případech je to založeno na velkém psychologickém tlaku v rodinách či je to dokonce automaticky očekáváno. I tyhle konsekvence jsou důležité, protože ti samí senioři pak říkají, že jejich problémem nejsou peníze, ale samota a pocit, že je nikdo nepotřebuje a nemají pro co žít. Takové prvky zlepšení současné situace seniorů nemusí stát nikoho ani korunu.