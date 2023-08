Exnovinář, syn disidentky, vlivná advokátka. Kdo jsou adepti na Ústavní soud

Prezidentu Petru Pavlovi nečekaně přibyl úkol. Senátu musí ještě letos navrhnout ne jednoho, ale dva kandidáty na ústavní soudce - a to kvůli tomu, že senátory schválený Robert Fremr se kvůli rozsudkům v éře komunismu vzdal nominace na soudní post.

Jedním z nich je bývalý přední novinář Tomáš Němeček, který prošel redakcemi Respektu, Hospodářských novin a Lidových novin, kde se věnoval justiční oblasti. Lidové noviny opustil v roce 2013 po vstupu šéfa ANO Andreje Babiše do vydavatelství Mafra.

„Pozici ústavního soudce vnímám jako službu spravedlnosti a určitě o ni mám stále zájem. Prošla jsem nominací Českou advokátní komorou, doporučil mě panel profesora Kysely a setkala jsem se i s panem prezidentem. Nyní je to na jeho rozhodnutí,“ řekla Novotná Seznam Zprávám.

„Jednotlivá jména nemůžeme komentovat. Až do okamžiku, než jména kandidátů od nás dostane Senát,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí prezidenta Markéta Řeháková. Stejně tak odmítl možnou nominaci do Ústavního soudu komentovat i Přibáň, jenž nechtěl ani prozradit, zda by nominaci přijal.