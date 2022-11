Fiala váhá se jmenováním Hladíka. Do konce listopadu ho Zemanovi nenavrhne

Premiér Petr Fiala (ODS) stále váhá se jmenováním Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Naznačil to na brífinku po svém setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Šéf lidovců Marian Jurečka přitom už dříve řekl, že jmenování Hladíka očekává do konce listopadu.

„Na to, abych jmenování Petra Hladíka mohl panu prezidentovi předložit, je potřeba ještě nějaký čas na to, aby se vyjasnily všechny nejasnosti kolem jeho osoby,“ řekl Fiala novinářům. Kdy konkrétně by k tomu mohl dojít, nechtěl specifikovat, dodal pouze, že to není v řádu měsíců, ale spíš týdnů.