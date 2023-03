Glosa: Jak se peče důchodová reforma s ANO a SPD. Máme Jurečkovy zápisky

Pětikoalice se už blíží k shodě. Jednoduše řečeno, důchody se už nebudou zvyšovat takovým tempem jako doposud a zároveň se do penze bude odcházet později. Konkrétní důchodový věk se bude lišit a bude záležet na náročnosti profese. Spor je klasicky v detailu - které všechny práce jsou tak úmorné, že by měly mít nárok na dřívější penzi? Určitě se tak cítí každý, že ano.

Schillerová: Nic! Je to nehoráznost, berete si ty nejslabší, co celý život poctivě dřeli, jako rukojmí! Ale chceme být konstruktivní opozicí. Když nám dáte přesná data, uděláme si vlastní analýzy a jsme ochotni se o tom bavit.

Jurečka: Tak vám děkuji, už musíme končit. Já teď tady mám Zdeňka Nytru, předsedu senátorského klubu ODS. On je sice velký pravičák, ale taky vášnivý hasič. Takže mi to tady celý boří - lobbuje za podnikové hasiče, aby i oni mohli odejít do předčasného důchodu. A já, jestli tu reformu někdy dodělám, půjdu v tu ránu za nimi, to se mi snad nikdo nebude moct divit…