Glosa: Surově chránit Babiše před školákem. Úkol nehodný policie

Chápu přítomnost policie na mítincích Andreje Babiše. Jde o akce relativně hromadné. Střetávají se tady lidé s extrémně protichůdnými názory. Jako třeba na fotbale. Je to prostor, kde hrozí konflikt. Pokud by bývalého šéfa kabinetu před obytňákem, s nímž jezdí po republice, někdo z davu napadl a policie by útočníka nezastavila, všichni by se právem ptali, kde byly uniformy.