Špaček vzpomíná, jak chtěl chránit královnu před Havlovým psem. Zbytečně

Ve věku 96 let dnes zemřela britská královna Alžběta II. Byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. V čele monarchie stanul její nejstarší syn Charles.

Ladislav Špaček měl z pozice bývalého mluvčího prezentace Václava Havla možnost setkat se britskou královnou osobně. V rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, jaké tyto vzácné okamžiky byly.

„V devadesátých letech jsme s prezidentem Václavem Havlem procestovali 40 zemí světa a setkali se se všemi korunovanými hlavami. Alžběta II. bylo ale něco jiného, to bylo něco mimořádného, ale projevovalo se to nesmírnou laskavostí a vstřícností vůči každému, s kým se dostala do styku,“ vzpomíná v rozhovoru pro Seznam Zprávy Ladislav Špaček.

Jak budete vzpomínat na královnu Alžbětu II.?

Zpráva o smrti britské královny, byť jsme ji vlastně všichni už mohli očekávat a předvídat, je přece jenom šokující, protože 70 let na trůně znamená, že britská královna už byla trvalou součástí našich životů. Navíc my, kteří jsme měli příležitost se s ní setkat osobně, tak vnímáme nejenom, řekněme, tu historickou událost, která dnes večer nastala, ale vzpomínáme na ni jako na velmi laskavou, velmi empatickou, velmi milou a příjemnou dámu, která v konverzaci s námi nás nenechávala na pochybách, že jsme i vedle ní důstojní partneři pro konverzaci.

Jaká byla královna během osobního setkání?

Uměla volit témata, uměla navazovat rozhovor, byla v tom nesmírně zkušená, zběhlá a dokázala nás zbavit trémy, kterou jsme přirozeně při setkání s takovouto osobností pociťovali, byť v těch devadesátých letech jsme s prezidentem Václavem Havlem procestovali 40 zemí světa a setkali se se všemi korunovanými hlavami. Alžběta II. byla něco jiného, to bylo něco mimořádného, ale projevovalo se to nesmírnou laskavostí a vstřícností vůči každému, s kým se dostala do styku.

Vybaví se vám konkrétní vzpomínka, když byla královna Alžběta II. v Praze?

Prezident Havel si umínil, že představí královně svého psa. Byl to nesmírně, řekněme, agresivní knírač, jmenovala se Ďula, a když s tím Václav Havel přišel, tak jsme řekli, no, tak to ne, pane prezidente, to asi nemůžeme dovolit nechat tady pokousat britskou královnu divokým kníračem, protože Ďula byla velmi nevybíravá a opravdu mnohým z nás zanechala lehké stopy po svých zubech.