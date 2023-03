Jaký byl Zeman prezident? Jeho sponzoři mlčí

Charakteristická byla hned v několika ohledech – dárci chtěli zůstat co nejvíce utajeni, nechtěli mluvit o důvodech, proč mu finančně pomáhají, často je spojovaly osobní vazby s Vratislavem Mynářem, případně tvořili shluky, které při analýzách vazeb vypadaly, že peníze jdou z jednoho místa.

Seznam Zprávy oslovily většinu Zemanových sponzorů z let 2013 a 2018, jejich přístup se však ani s odstupem času nezměnil. Nikdo z nich nebyl ani ochoten zhodnotit, jak se mu Zemanovo prezidentování líbilo, zda svých peněz zpětně nelituje, či je spokojený. Bylo slyšet jen ticho, anebo naopak křik, co je novinářům potom.

„Kde jste na mě vzala telefon, kdo vám ho dal?!“ soptil do telefonu například Zemanův sponzor z Teplic Jaroslav Třešňák.

„Považuji to za uzavřenou kapitolu a už se mi o tom nechce mluvit. Jsem zahořklý,“ reagoval pro změnu Jiří Rozsypálek. Zahořklý je prý z neustávajících novinářských dotazů, samotného Zemana je mu prý po zdravotní stránce líto.

Připomeňme ještě, že „mašinu na peníze“, která měla zajistit návrat Miloše Zemana do politiky v roli prezidenta, sestrojil již zesnulý Miroslav Šlouf, Zemanův dávný pobočník z dob jeho premiérování. Poprvé si vše vyzkoušel v roce 2010 při pokusu o návrat do sněmovní politiky, kdy ale Zeman jako předseda SPOZ neuspěl.

Mezi prvními, kdo do Zemanovy budoucnosti vložili peníze, byl samotný architekt návratu Miroslav Šlouf – na kampaň v roce 2010 daroval milion. Na další milion se složili jeho dva tehdejší „pomocníci“ – Vratislav Mynář s 300 tisíci a Martin Nejedlý se 700 tisíci korun.

Seznam Zprávy se pokusily oba advokáty kontaktovat. Na e-mail s otázkami, jak hodnotí zpětně 10 let Miloše Zemana na Hradě, nereagovali. Když se je redakce snažila kontaktovat telefonicky, v Tománkově telefonu se ozval mužský hlas s tím, že je jeho asistent. „Pan Tománek si nechal telefon na stole,“ uvedl a vyžádal si téma hovoru v SMS. Na žádost o jméno zavěsil, odpovědi stejně jako v případě e-mailu nepřišly.

Další společnosti, které Zemana podporují nejméně od prezidentské kampaně v roce 2013, jsou Filafil a Komerc Servis CZ. Filafil do obou prezidentských kampaní vložil celkově 650 tisíc korun, Komerc Servis 450 tisíc korun.

Novináři – včetně autorek textu – Petra Sedláčka opakovaně spojovali právě s advokátním duem Jestřáb–Tománek. Petr Sedláček pak MF DNES v roce 2018 řekl, že je jen dlouholetým příznivcem Miloše Zemana. „Pana Jeřába a Tománka znám, protože jsou to známí brněnští advokáti. Že by pro mě pracovali, to si nevybavuji. O sponzorování prezidenta jsem se s nimi nebavil,“ uvedl tehdy.