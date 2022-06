Kolik je u nás Ukrajinců? „Nevíme ani, kolik je tady Čechů,“ řekl šéf hasičů

Opoziční poslanci chtěli na jednání bezpečnostního výboru Sněmovny po představitelích vlády a Ústředního krizového štábu vědět, kolik je v České republice Ukrajinců a kde se nacházejí. Podle vedení krizového štábu to není možné zjistit, neboť Česko je uprostřed schengenského prostoru.

„I s hejtmanem Moravskoslezského kraje jsme se shodli, že jim stačí pro to, aby mohli dále kalkulovat. Stačí, když se na jedné straně zintenzivní válka – může to znamenat větší příliv a naopak. Co je platné dnes, nemusí být platné zítra,“ dodal Vlček.