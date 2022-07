Komentář: Evropa jako maska. Češi dnes oslavují sami sebe

Češi opět povedou Evropu! Ředitelé Evropy – jak téměř bez nadsázky hlásil speciální newsletter HN. Veřejnoprávní média po třinácti letech opět posilují svůj výsadek v Bruselu, očekávají se velké věci. Česko bude v Evropě zase vidět, a když to politici tentokrát nezkazí, posune to celou zemi dál. Ale kam vlastně? A proč?

Nadšení z velkých politických možností, které skýtá předsednictví Radě Evropské unie, podporují i čeští zástupci v bruselské Komisi. Místopředsedkyně Evropské komise, Věra Jourová, vidí v předsednictví něco jako olympiádu, jen se tu nesbírají medaile, nýbrž dobrá pověst a respekt ostatních. Je to všechno trochu úsměvné, a to nejen kvůli vzpomínkám na minulou českou účast na této zvláštní „olympiádě“, která v roce 2009 mimo jiné kvůli pádu vlády dopadla neslaně, nemastně. Směšná je už svým způsobem celá instalace události, včetně té mediální.

Nakonec by to možná i díky válce (ano, i tak hrůzná věc jako válka může mít vedlejší pozitivní dopady) šlo docela snadno, neboť Havel už v roce 1996 chápe evropanství jako „společný osud“, nesený historií a hodnotami, které se v něm osvědčují. Evropa může podle Havla „způsobem svého vlastního bytí posloužit jako příklad toho, že mnoho rozmanitých národů může v míru spolupracovat, aniž by tím ztrácely cokoliv ze své svébytnosti. Ukázat vlastním počínáním, že lze šetrně zacházet s planetou, na níž je nám dáno žít, a že lze myslet i na generace, které přijdou po nás.“

I proto Havlova charlemagneská 26 let stará úvaha, k níž se teď hlásí česká vláda, končí dost přímočarým odkazem k Bibli a Kantovu kategorickému imperativu, který je přes dvě stě let základem evropské přirozené morálky: „Nejvíc pro svět uděláme, budeme-li si prostě počínat tak, jak nám naše svědomí káže, to jest tak, jak si myslíme, že by si měli počínat všichni.“