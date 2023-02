Komentář: Občan Pavel? Zapomeňte

Důchodový zákon se stal prvním testem Pavlova prezidentství. Ještě před tím, než nový prezident nastoupí do úřadu. Naléhání, otázky a spekulace, jak se zachová, prší ze všech stran, včetně sociálních sítí opozičních politiků . Netrpělivost a tlak jsou pochopitelné. Jde o důležitou věc a čeká se, co suverénní vítěz voleb a nová tvář na domácím politickém hřišti udělá.

Figura „jako občan si myslím…“ by se rozhodně neměla stát součástí jeho repertoáru. Jakmile mu vypukne mandát, měl by ji urychleně zapomenout. Dobře, o oscarových filmech nebo oblíbené kuchyni může i prezident dál veřejně pohovořit „jako občan“, na druhou stranu je namístě zvážit, jak dalece je toho zapotřebí. Příklad Miloše Zemana, který svého času na mítincích nebo u Jaromíra Soukupa dával k lepšímu názory na všechno možné i nemožné, varuje také v tomhle směru.

Situace ve skutečnosti není komplikovaná. Neexistuje schizofrenie „prezident, nebo občan“. Petr Pavel je od 9. března kompletní prezident. Je to politik a v politické agendě nemá jeho názor „jako občana“ co pohledávat. Stal by se z něj jen plášť, do nějž se prezident zahalí, kdykoli se mu to bude hodit. Třeba z alibismu, třeba proto, že si nechce zadat s těmi nebo oněmi politiky. Nebo dokonce proto, že se jeho „naslouchání lidem“ začne nebezpečně podobat „nadbíhání lidu“. Nic z toho k veřejně prospěšnému prezidentování nepřispívá.