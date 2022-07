Komentář: Velký politický obchod ve zdravotnictví. Válek vsadil hodně

Kdyby prošel jen samotný vládní návrh, stěží by na slova o úspěchu, natož na verzálky a vykřičníky, došlo. Obsahem původního návrhu bylo totiž jen snížení letošních příjmů českého zdravotnictví o 14 miliard korun proti původním plánům z minulého roku.

To, co je nejen podle Válka, ale i zcela objektivně viděno skutečným úspěchem, je schválení poslaneckého pozměňovacího návrhu, který do systému financování českého zdravotnictví zavádí automatický mechanismus pro zvyšování platby za státní pojištěnce. Tento mechanismus umožní zdravotníkům, nemocnicím i pojišťovnám výrazně lépe plánovat budoucí příjmy.