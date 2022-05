Kupka: Plastové řidičáky brzy zmizí, na D1 znovu čekejte opravy

Stát chce letos otevřít 25 kilometrů nových dálnic. Aby tempo výstavby udržel, chce ministr dopravy Martin Kupka rozjet víc PPP projektů podobných tomu, který běží na dálnici D4.

Na dálnici D1 se řidiči ani letos nevyhnou komplikacím. „Letos nás určitě čeká oprava dálničního mostu Šmejkalka, který zůstal z celého souboru rekonstrukce a modernizace D1 jako poslední krok, tam bychom měli začít v druhé polovině letošního roku,“ říká ministr dopravy v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jak zatím hodnotíte opravu Barrandovského mostu?

My jsme za stát, za Ředitelství silnic a dálnic poskytli nezbytnou pomoc. Co jsme podnikli významně nad rámec obvyklých kroků, je, že jsme zavedli novou významně posílenou železniční dopravu mezi Vraným nad Vltavou, Zbraslaví a Braníkem. Potkává se to s pozitivní odezvou, část lidí volí tuto cestu, aby se vyhnuli zbytečným zácpám. Pro mě je pozitivní zprávou, že opravy neprovází dramatický kolaps pražské dopravy.

Mají se letos řidiči připravit na omezení na dálnici D1 nebo někde jinde?

Takové opravy budou a musí být. Kdybychom odkládali opravy, tak by se většinou prodražily. Letos nás určitě čeká oprava dálničního mostu Šmejkalka, který zůstal z celého souboru rekonstrukce a modernizace D1 jako poslední krok. Měli bychom začít v druhé polovině letošního roku. Potom se chystá také dlouho chystaná oprava šestipruhu D1 u Prahy. Ale průběh oprav budeme směřovat a koordinovat tak, aby se zachovaly tři a tři pruhy.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Most přes údolí Šmejkalka, jenž pochází z první etapy výstavby D1 ve 40. letech, čeká velká rekonstrukce.

To bude kdy?

Tam začneme v létě.

Velmi významnou stavbou je dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Jde o první takto významný projekt v režimu PPP. Jak jste spokojen?

Ten termín zhotovení je poměrně šibeniční, je to dlouhý úsek, více než 30 kilometrů, a měl by se otevřít pro řidiče na konci roku 2024. To znamená nůž na krk pro zhotovitele.

Je se stavbou vše v pořádku, nebo se vyskytly problémy?

Jako na každé stavbě jsou samozřejmě dílčí komplikace, těm není možné nikdy zabránit. Když tady byli francouzští partneři, tak zdůrazňovali to, co třeba u našich staveb nebývá při prezentaci tak proponovanou zprávou – a sice že v tomto případě je stavba maximálně šetrná k životnímu prostředí. Třeba co se týče ochrany živočichů, jsou tam zábrany pro obojživelníky.

Dostavba dálnice D4 První liniová stavba v Česku, která vzniká formou PPP projektu, tedy spoluprací státu a soukromého sektoru. Dostavbu D4 řídí sdružení Via Salis francouzských firem Vinci Concessions, Vinci Highways a Meridiam, zhotovitelem je společnost DIVia stavební, člen skupiny Eurovia CS. Vítězné konsorcium dostaví 31,8 km v úseku Háje–Mirotice. Stavba začala před necelým rokem a má být hotova do konce roku 2024, teprve pak za ni začne stát platit nasmlouvaných téměř 19 miliard korun.

Co já pokládám za ještě podstatnější, že se snažíme v maximální míře recyklovat. Využíváme kamenivo z haldy příbramských uranových dolů, kdy je prokázané, že to nebude žádným způsobem negativně působit na zdraví lidí. Kamenivo je blízko a zmizí z míst, kam nepatří.

A to kamenivo bude tedy podloží dálnice?

Bude to jedno souvrství podkladových vrstev. Aspekt toho, abychom dováželi materiály z co největší blízkosti, abychom dokázali v co největší míře recyklovat, bude myslím klíčový i u dalších staveb. Chceme v tomto směru vyjednat i podmínky v rámci dotačních akcí, aby to Brusel podporoval.

Plánujete v budoucnu využít PPP projekt i u dalších dopravních staveb?

My už to chystáme. A to i proto, že máme velký infrastrukturní dluh a chceme ho splatit. Nechceme a nemůžeme slevit v rychlosti výstavby. Zároveň víme, že nebudeme mít výrazně vyšší finanční prostředky ve státním rozpočtu a cesta PPP projektů je jedna z možností, jak rychleji budovat infrastrukturu a rozložit financování do chvíle, kdy už by klíčové stavby měly stát. Chystáme v tomto módu dva úseky dálnice D35 a chtěli bychom tento typ projektu vyzkoušet i na železnici na čtvrtém koridoru v úseku Nemanice–Ševětín.

Kolik se plánuje letos otevřít nových úseků dálnic?

Mělo by to být přes 25 kilometrů dálnic.

Na některých úsecích dálnic by se mohlo jezdit rychlostí více než 130 km/h. Je to stále na stole?

Je to na stole. Budou to moderní úseky řízené telematikou. V případě, že bude třeba náledí nebo špatná viditelnost, tak bude možné snižovat rychlost. To je model, který přispívá k větší bezpečnosti silničního provozu.

O jaké úseky by se mohlo jednat?

Zatím je nemáme všechny vytipované. Hledíme na nově dokončené úseky dálnice D11, nové úseky dálnice D1.

Plánujete zdražit dálniční známky?

Deset let se s cenou dálničních známek fakticky nehnulo, ale výrazně se zvýšil rozsah dálniční sítě. Proto jsme na začátku letošního roku plánovali, že přineseme do zákona automatickou úpravu, která by znamenala zdražení. Ale na druhé straně by se cena automaticky svázala s inflací a s rozšířením dálniční sítě. Vzhledem k tomu, že na lidi dopadá zvyšování všech cen, jsme se ale rozhodli od tohoto kroku v letošním roce ustoupit. Ale v budoucnu se k tomu budeme muset vrátit.

Příští rok tedy zůstanou ceny stejné?

Ano, to přesně platí.

Zmizí v budoucnu plastové řidičské průkazy?

To se stane. Je to součástí zákona o právu občana na digitální službu, který říká, že se na území České republiky stačí prokázat jedním průkazem a je na státu, aby si všechna ostatní data, která má k dispozici, dohledal sám. To už se dnes vlastně děje, jde o to, aby tu úlevu pocítil i občan. V zákoně je to svázáno s datem 1. 7. 2025 a od té chvíle už by nebylo nutné se prokazovat všemi doklady.

Pražský okruh je jednou z priorit vlády. V jaké je to fázi?

Začnu od jihu. Stavba 511, to je část, která spojuje dálnici D1 a Běchovice. Tam teď rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, už dokonce vyvěsil všechny upravené podklady, aby bylo možné v následujících týdnech rozhodnout. Pokud by vše běželo dle předpokladů, tak by v polovině července mohlo být pravomocné územní rozhodnutí.