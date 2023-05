Mynářovi parťáci prodali peletárnu manažerům z Rusňákovy DRFG

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Ještě v době, kdy byl v roli kancléře na Pražském hradě, se v byznysových kruzích spekulovalo o možnosti, že po změně prezidenta se začne kolem Vratislava Mynáře přeskupovat majetek a že jeho privátní podnikatelské impérium je širší, než dosud přiznával.

Zatím je oficiálně vše při starém, i když za pozornost stojí, že se části svého málo známého majetku - podniku na dřevní pelety v Golčově Jeníkově - v minulých týdnech zbavili Mynářovi dlouholetí kolegové a přátelé z Brna, podnikatel Vladimír Pavlík a advokát Jiří Jestřáb.

S prvním se Mynář zná už z 90. let, kdy společně vydělali stamiliony na byznysu s odpadem, později obchodovali s pohledávkami a investovali do nemovitostí, včetně třeba koupě historického domu na Jánském vršku pod Pražským hradem přes společnou firmu VV Invest. Jestřáb byl zase například jedním z klíčových sponzorů Zemanovy prezidentské kampaně a na vizitkách, které advokát rozdával, měl napsáno „poradce Kanceláře prezidenta republiky“.

Sám Mynář na dotazy Seznam Zpráv odmítá, že by s peletárnou měl cokoliv společného, že by v ní například vedle této dvojice fungoval jako tichý společník.

„Doufám, že se shodneme, že do mých soukromých aktivit vám vůbec nic není. Ve snaze předejít dalším spekulacím a tradičním lžím vašeho serveru vás bohužel zklamu. S touto firmou jsem nikdy neměl a nemám nic společného, i když věřím, že jste mi tento podnikatelský úspěch ze srdce přál,“ reagoval na dotaz redakce Vratislav Mynář s ironickým dovětkem.

Foto: webové stránky Finest invest Noví majitelé peletárny: Martin Pochylý a Pavel Pastorek. Jinak též manažeři v Rusňákově skupině DRFG.

Mynářovi dlouholetí známí Jestřáb s Pavlíkem měli výrobní podnik na okraji Golčova Jeníkova nazvaný Premium Pellets v majetku více jak šest let. Podnik rovným dílem ovládali přes společnost Deryl Pellets. V bývalém zemědělském areálu na Havlíčkobrodsku se z nakupovaných dřevních pilin vyrábějí topné a podestýlkové pelety.

K majetkovému převodu došlo na konci března. Přes tři firmy nově peletárnu vlastní jiná dvojice: Pavel Pastorek a Martin Pochylý.

Jde o manažery finanční skupiny DRFG brněnského miliardáře Davida Rusňáka, zetě exministryně financí Aleny Schillerové. Už mnoho let oba muži zastávají posty řídících partnerů a ředitelů ve společnosti Finest invest, která v rámci Rusňákova finančního impéria zprostředkovává investice bonitní klientele.

Právě kvůli jejich souběžné práci v DRFG chtěly Seznam Zprávy vědět, zda v tomto obchodě nezastupují nějakého skrytého investora z řad klientů. Oba muži to vylučují.

„Jde o naši privátní aktivitu, která nikterak nesouvisí s aktivitami skupiny DRFG či společnosti Finest Invest,“ vedl Martin Pochylý. „S předchozími majiteli Premium Pellets nás seznámil na začátku transakčních diskuzí poradce prodávajících, který organizoval otevřený prodejní proces, do kterého jsme se přihlásili,“ doplnil.

Za kolik podnik koupili, veřejně známé není, ale v obchodním rejstříku se uvádí, že celý obchodní podíl byl k zajištění dluhů vyplývajících z akvizičního úvěru zastaven ve prospěch rakouské banky Oberbank, a to až do výše 3,83 milionu eur. To je zhruba 90 milionů korun.

Stále na staré adrese

Ač převod peletárny oficiálně proběhl na konci března, společnost Premium Pellets i nadále sídlí na staré adrese.

Jde o dům v brněnské městské části Štýřice, kde vedle Pavlíkových firem mají domovskou stanici i Mynářovy společnosti O.L.G.A. a O.L.G.A.- S.K.I. Mynář s Pavlíkem tam mají dlouhá léta i společnou podkrovní kancelář.

Navíc i po prodeji Premium Pellets zůstali - aspoň podle informací z webových stránek peletárny - na řídících a administrativních postech Pavlíkův syn a dcera. Údaje v registru o skutečných majitelích pak byly přepsány až poté, co se Seznam Zprávy starých i nových majitelů v minulých dnech na některé přetrvávající nesrovnalosti začaly ptát.

Foto: Mapy.cz Dům v Brně, kde má i pod novými vlastníky peletárna nadále oficiální sídlo. Ve stejném domě sídlí i Mynářovy firmy a sám bývalý kancléř má už dlouhá léta v podkroví společnou kancelář s Vladimírem Pavlíkem.

Transakce se podle obou stran teprve dokončuje.

Zachování sídla na původní adrese vysvětluje jeden ze dvou předchozích majitelů Vladimír Pavlík potřebou udržení kontinuity. „Je tam i nějaká návaznost na informační systémy. Pokud já vím, noví majitelé tady ještě asi tři měsíce mohou být, potom se zcela jistě sídlo firmy přesune jinam. Oni by tady ani déle být nemohli, já tady plánuji velkou rekonstrukci… Nehledejte tam nějaké propojení. My jsme už skončili, řídí to oni,“ ubezpečuje Vladimír Pavlík.

Jeho syn Vladimír Pavlík mladší, který je obchodním manažerem Premium Pellets, pak prý po prodeji také dočasně zůstává proto, aby předal všechny kontakty a klientelu.

„Já sám se teď ještě s klienty, které jsme měli, budu loučit. Budu jim říkat nazdar, sedm let se mi s vámi dobře spolupracovalo… Tak se to dělá ve slušné společnosti,“ popisuje souvislosti převodu Pavlík senior.

Vysvětlil také, proč se podnik, který odběratelům dodává dřevní pelety, rozhodli s Jiřím Jestřábem prodat právě v době rostoucího zájmu o obnovitelné zdroje energie.

„Měli jsme pro to určité důvody, také už nejsme nejmladší. Až budete mít někdy čas, tak vám o peletkách něco povím, protože jsem to za těch sedm let trochu pochopil,“ doplnil téměř sedmdesátiletý podnikatel s tím, že prý zdaleka nejde o jednoduchý výrobní obor, jak to může vypadat.

Přesto podle něho zájemců o koupi bylo více, nejen Pochylý s Pastorkem.

Foto: Instagram Premium Pellets Sklad dřevních pilin, ze kterých se v Golčově Jeníkově lisují peletky (malé válečky). Ty se potom využívají jednak k topení v domácnostech nebo případně i jako podestýlka pro domácí mazlíčky. Podobných provozů na zpracování dřevních zbytků je v Česku celá řada. Většinou byly peletárny vybudovány v návaznosti na sousední pily.

I Vladimír Pavlík vylučuje, že by Vratislav Mynář měl s peletárnou v Golčově Jeníkově nějakou spojitost, ač společných aktivit, nejen ryze byznysových, ale i v návaznosti na celostátní politiku měli v minulosti bezpočet. Stejně tak s advokátem Jestřábem.„Toto nikdy nebyla naše společná firma, ani to tak nebylo uvažované,“ tvrdí k možné účasti Mynáře Vladimír Pavlík.