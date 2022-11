Náhlý chvat kolem volby ředitele ČT. S výběrem chce šéf rady začít už letos

„Bylo to překvapení, přišlo mi to jen tak mimoděk. Pětiřádkový materiál zařazený na konec jednání do bodu různé. Volba generálního ředitele je jednou z nejdůležitějších kompetencí rady. Tedy rozhodně nic, co patří do bodu různé. Ten spěch vyvolává pochybnosti,“ říká Vlastimil Ježek, který je od června novým televizním radním a předtím dělal šéfa Českého rozhlasu nebo Národní knihovny.