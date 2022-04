Okamura se musí omluvit europoslancům za tvrzení o migrantech

Dnes to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl Okamurovo odvolání. Vyjádření Okamury sháníme.

„Výrok byl jednoznačně lživý, nepravdivý,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Vejnar. Bývalému místopředsedovi Sněmovny Okamurovi vyhověl jen v tom, že omluvu nebude muset pronést na půdě Sněmovny. Má ji vyvěsit na svém facebookovém profilu, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku.

Dnes jsme se @1PavelSvoboda definitivně vyhráli soud na Tomiem Okamurou a musí se nám omluvit za slova O vlastizracích. A proč vám to píši? Protože je potřeba bojovat proti těm, kteří zneužívají svobodu slova, aby ohrozili vaše rodiny na životě.Vyhruzky smrtí do politiky nepatri

„Když někdo hlasuje pro přijímání uprchlíků ze Sýrie, je to podle mě sankce pro Českou republiku. Z mého pohledu je to podraz, já si za tím stojím. Přijímání migrantů je proti bezpečnosti ČR,“ prohlásil loni u obvodního soudu.

Zdechovský a Svoboda dříve shodně uvedli, že Okamurovy výroky je zasáhly jak v profesním, tak i v osobním životě. Zdechovský řekl, že jeho rodina obdržela přes 3000 výhrůžek smrtí a musela dostat policejní ochranu. „Opakovali nám, že jsme vlastizrádci, že nás oběsí, že patříme do plynu,“ popsal. Okamura na to tehdy reagoval tak, že sám dostává přes sociální sítě stovky výhružných zpráv a že to pokládá za součást politické práce.